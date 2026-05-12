梅雨季滯留鋒面要來了！周三起在台灣附近擺盪 降雨熱區曝

梅雨季滯留鋒面今天報到，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，本周台灣將陸續受到2道鋒面影響。第一道鋒面在今天影響，結構相對較弱，對天氣影響有限，北部有零星短暫雨機會，但相當稀少，中部、南部維持多雲到晴，東部則有局部短暫雨。󠀠

至於第二道鋒面，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周三接力南下，並有滯留在台灣附近擺盪，預估影響會持續到周五。󠀠鋒面影響期間，各地天氣不穩定，容易出現短暫陣雨或雷雨。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，以目前最新一報模式來看，降雨熱區仍以中部以北及宜花一帶較為明顯，南部地區雖然也有降雨機會，但整體偏少。

󠀠󠀠另外也要特別注意，滯留鋒面影響期間，降雨分布往往相當不平均，「同樣位於同一個縣市，有些地方雨勢明顯，有些地方只用滴的」，若對流發展旺盛，須留意瞬間大雨。如有安排戶外活動，󠀠未來幾天持續留意最新天氣資訊，記得要有雨備方案。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。