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今水氣漸增中部以北飄雨…明天梅雨鋒面南下 周五前慎防強對流

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首波梅雨滯留鋒面即將抵達 專家曝5大特徵 明後天雨勢最劇烈

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今年，首波滯留鋒面。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
今年，首波滯留鋒面。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

5、6月是梅雨季，民眾期待梅雨鋒面為水庫解渴。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天起，首波滯留鋒面就會報到，它具有5點特徵，包括影響時間久、降雨強度大、影響範圍廣、劇烈天氣多、鋒後降溫顯著。

他說，首波滯留鋒面預估至少會影響到周五，共計4天或以上。受滯留鋒面影響，各地天氣不穩定，環境水氣增多，下雨機會同步增大。今晨起，中部以北地區就有局部短暫陣雨或雷雨，宜花東地區則有零星短暫陣雨或雷雨，其它地區維持為多雲天氣，午後有局部短暫雷陣雨。

至於降雨強度，林得恩表示，明天至周四雨勢最明顯，中部以北地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其它地區亦有局部短暫陣雨或雷雨；周五鋒面南移，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，其它地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

且這波鋒面影響範圍廣，林得恩說，滯留鋒面隨時間自北向南緩慢移動，今天，中部以北及宜花東地區影響顯著；明天、周四全台都有機會降雨，其中，中部以北地區最為明顯；周五，換中南部地區降雨轉趨顯著。

滯留鋒面影響期間，常易伴隨雷電、強風，他說，有時甚至有冰雹等劇烈天氣現象。除南來氣流帶來豐沛水氣供輸外；加上地形效應與鋒面抬升作用，上升氣流旺盛，遇到高空冷空氣即有機會產生劇烈對流。

溫度方面，他說，鋒後降溫顯著，滯留鋒面影響期間，由於降雨降溫；加上，鋒後冷空氣的逸入，預估明天至周日降溫轉趨顯著。低溫預測，中部以北及宜花地區20至23度，台東及澎湖地區23至25度，南部地區低溫也降到24至25度，金門及馬祖地區則分別為20至21度及19至20度之間。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

雷雨

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