今水氣漸增中部以北飄雨 吳德榮：明天梅雨鋒面南下 周五前慎防強對流

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天鋒面在華南醞釀，白天各地仍偏暖熱，中部以北中層雲逐漸增多，偶有飄零星小雨的機率，山區午後及東半部較明顯。本報資料照片
今天鋒面在華南醞釀，白天各地仍偏暖熱，中部以北中層雲逐漸增多，偶有飄零星小雨的機率，山區午後及東半部較明顯。本報資料照片

今天清晨馬祖及北部地區易有低雲或局部霧影響能見度，中央氣象署發布濃霧特報，目前新竹已出現能見度不足200公尺的現象。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨東半部有局部短暫雨，台南有濃霧。今天鋒面在華南醞釀，白天各地仍偏暖熱，中部以北中層雲逐漸增多，偶有飄零星小雨的機率，山區午後及東半部較明顯。北部21至31度、中部21至34度、南部21至36度、東部19至34度。

明天、周四梅雨季第3波鋒面逐漸南下，吳德榮表示，北部、東半部及中部轉有局部陣雨或雷雨，氣溫略降。周五鋒面南移，各地有局部陣雨或雷雨。明天至周五應注意對流胞伴隨雷擊、強風及瞬間強降雨的影響。周六鋒面續南移至巴士海峽，各地好轉、天氣暖熱，中南部午後仍有局部陣雨或雷雨的機率。

吳德榮表示，周日至下周四鋒面遠離，大氣日趨穩定，白天熱如夏，山區午後仍有局部短暫降雨，機率逐日降低。由於各國模式末期模擬差異大，且將持續調整，應繼續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

馬祖 氣象署 吳德榮

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