健康名人堂／每個家庭，都值得有一位護理師

今天是南丁格爾的誕辰日，也是全球護理師共同的節日。每年到這一天，我總會問自己一個問題：我們的護理師，在哪裡？大多數人的答案，是醫院。這個答案沒錯，卻不夠完整。因為未來，護理師最需要站的地方——是您家。

去年我們談「投資護理」；今年，我想談的是：當護理走進每一個家、每一個社區，台灣才能真正成為一個「不會落下任何人」的健康國家。

台灣快速老化 護理須走入家裡

台灣正在快速老化，慢性、失能、失智的照顧需求湧來。病人出院之後呢？醫院是為急症與重症設計的，但家裡的長輩需要的，常是長期換藥、管路護理、慢性病管理，甚至在生命末期想在家中善終；我們要的不是把家人送進醫院，而是讓護理走進家裡。

全台居家護理所從2017年的538家，成長到今天的748家；居家護理師從1775位增加到2542位；每年提供超過100萬人次在家照護服務量。2021年我們啟動家庭專科護理師公費生培育，至今6所大學、181位公費生加入，讓原住民鄉、離島、偏鄉、獨居長者的客廳，都有「叫得到的護理師」。

居家護理師走進您家，看見的是真實的生活：高血糖的長輩今天早餐吃了什麼、臥床的家人皮膚是否異常、照顧者的扶抱與餵食方式是否正確；這些細節，在快步調的醫院裡幾乎沒時間細看，但居家護理師可以。

護理走得進每一個家，前提是台灣留得住每一位護理師。

衛福部護理及健康照護司司長蔡淑鳳。 圖／蔡淑鳳提供

台灣護理人員約95%是女性。我認識許多優秀的護理師，在結婚生子後，因為無法繼續三班輪值，無奈辭去醫院的工作；她們離開了，臨床訓練也跟著中斷。

行政院核定的「護理人力政策整備中長程計畫」4年投入275億元、12項策略每年47億夜班直接獎勵、16億達標獎勵、3.6億新手導師、5.6億住院整合照護，是國家對醫院每天24小時三班輪值護理師說的「謝謝」。2024年3月，三班護病比制度上路，並朝法制化前行。當每一個班次都被寫進法規標準規範，台灣才把「病人安全」寫成國家責任，而不是個別機構的善意。

社區居家護理所 召喚護理姐妹

留人，還需要一條不一樣的路。衛福部居家護理所布建計畫，就是為護理師打造職涯的再延展，依《護理人員法》，具備4年臨床經驗的護理師，就可以自行開設居家護理所；在熟悉的社區裡微型創業，靈活安排時間，一邊陪自己的家、一邊守護鄰里健康。

我們的目光，也望向12萬位領有護理師證照卻離開職場的姐妹。很多人不是不愛護理，是三班、薪資與生活的拉鋸，把護理推到了選擇之外。我們要把這12萬個可能一個個請回來，讓那些已不在醫院、卻仍想做護理的人，能「離開醫院但不離開照護」。若想查詢鄰近的居家護理所，請至衛福部居家護理照護管理系統民眾專區：https://info.hnc.mohw.gov.tw

35年來，我從病床邊走到政策桌，護理的力量，不在於它有多大聲，而在於它有多到位。Proud to be a Nurse，是護理師對自己的承諾，也是台灣對每位民眾的承諾。「Nursing Power Changes the World」讓我們，與護理一起，讓台灣不漏接任何一個人。