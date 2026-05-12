北榮「組織碎化超音波」 肝癌治療無手術傷口

為提供肝癌病患精準治療，台北榮總引進國際頂尖的無創腫瘤治療技術——組織碎化超音波（Histotripsy），整體設備總價值超過一億元。北榮院長陳威明表示，此項技術為國內肝癌患者開啟全新的治療曙光。

組織碎化超音波為革命性的「非熱能」消融技術，北榮副院長侯明志指出，此技術是透過高強度聚焦超音波產生的氣泡效應（Cavitation），如同「微型炸彈」精準破壞腫瘤組織，卻不會產生熱傷害。

北榮醫學研究部主任黃怡翔說，組織碎化超音波能有效保留腫瘤周圍的關鍵結構，特別適合處理位置極具挑戰性的腫瘤，目前應用於肝癌，身體其他癌腫瘤也在積極開發中。依臨床試驗數據顯示，針對原發性及轉移性肝腫瘤，成功率高達95.5%，且重大併發症發生率約為6.8%，安全性表現與現行主流局部消融技術相當，在鄰近大血管與膽管的安全性上更具優勢。

黃怡翔表示，過往罹患肝癌患者約6至7成是B肝患者，3成為C肝患者，但隨著政府開始進行B、C肝防治措施，目前B、C肝患者演變為肝癌人數大幅下降，但脂肪肝患者罹患肝癌比例卻開始上升，特別是糖尿病患者合併脂肪肝及肝纖維化的病人，屬於肝癌高危險族群，需要特別注意。

約5成糖尿病患者都有脂肪肝問題，黃怡翔指出，依歐美統計，糖尿病合併脂肪肝患者，已成為肝移植的主要原因之一，因此屬於脂肪肝的代謝性肝病，未來將成為逐年增加的肝癌族群。為降低脂肪肝威脅，呼籲糖尿病患應控制體重，若體重下降3%，脂肪肝可以逆轉，9成脂肪肝可改善。

黃怡翔說，北榮將於半年內免費收治50名肝癌及癌細胞轉移至肝臟患者接受此項治療，治療時需全身麻醉，無手術傷口、無熱傷害，若僅有單一腫瘤治療時間約15至20分鐘。臨床試驗完成後，將開發腎臟癌、胰臟癌、攝護腺癌、乳癌等腫瘤，但肺癌不適用。未來治療採自費療程，費用部分目前尚未定案。