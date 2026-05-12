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健康你我他／持續跑步騎單車 鼻過敏不藥而癒

聯合報／ 文／陳啟文（新北中和）

持續騎車<a href='/search/tagging/2/跑步' rel='跑步' data-rel='/2/251914' class='tag'><strong>跑步</strong></a>，過敏不藥而癒。圖／陳啟文提供
持續騎車跑步，過敏不藥而癒。圖／陳啟文提供

在中部鄉下長大，青山綠水空氣好，成天在田野打滾奔跑，甚少受寒感冒，遑論鼻子過敏。北漂上班後，因為車輛及產業等城市化汙染，環境較為潮濕，加上工作繁忙又懶得運動，逐漸出現鼻過敏症狀。

剛開始不以為意，完全沒有任何避免症狀加劇的預防方法，結果症狀愈來愈明顯，愈來愈嚴重，尤其在天候冷熱交替之際，一早起床，噴嚏打個不停，鼻水像沒關緊的水龍頭，眼睛奇癢難耐，淚水直流，甚至睜不開眼。

後來嚴重影響工作效率、生活及睡眠品質，不得不求助藥物改善，看遍中西醫，定期到診所報到，雖稍微緩解，但因生活型態及作息沒有改變，藥物只能控制，無法治癒。

偶然機會聽朋友經驗談，運動可以逐漸改善，甚至徹底根除鼻過敏症狀，半信半疑試著開始跑步及騎單車。剛開始，成效不明顯，幸好沒有放棄，持續運動後，效果愈來愈好，最後真的不藥而癒，連伴隨的腸胃不適、肩頸硬邦邦、痠痛等症狀也改善了，精神及睡眠品質更好。

常參加路跑，半馬及全馬都能輕鬆完賽的我，只要聽聞親友或同事有類似鼻過敏症狀，一定不厭其煩分享經驗。規律運動既能消除現代文明病，又能獲得身心健康，當然要大力推薦。

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