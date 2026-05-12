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台電、中油重新設計LOGO 立委批「家徒四壁還買名牌包」

聯合報／ 記者王小萌李成蔭黃婉婷／台北報導

台電中油重新設計ＬＯＧＯ引發爭議，國民黨立委王鴻薇昨表示，台電、中油財政每況愈下，卻還有餘裕換標誌，她將要求台電要做出財務檢討報告。民眾黨立委洪毓祥也表示，改ＬＯＧＯ、換視覺簡直是「家徒四壁還在買名牌包」，完全無視百姓感受。

洪毓祥表示，台電、中油身為國營事業，近年來因能源政策錯誤及國際燃料成本波動，累積虧損已成天文數字，不僅多次調漲電價，甚至還要動用稅收撥補；在這種「債留子孫」財務困境下，兩家公司竟還有閒情逸致改ＬＯＧＯ，完全無視基層百姓的感受。

洪毓祥表示，國營事業的每一分錢都是納稅人的血汗錢，台電與中油目前的優先任務應該是「凍結非必要行政支出、落實財務止血、確保能源供應穩定」。他正告台電與中油高層，停止這些華而不實的形象工程，監察院與審計部應立即介入調查，這些招標案是否存在浮濫報支，絕不能讓國營事業成為政務官揮霍及供養「綠友友」的提款機。

王鴻薇表示，台電財政每況愈下，慘狀恐怕更甚中油，連年接受政府補貼，卻還有餘裕換標誌，已讓國人非常不滿。

台電 中油 洪毓祥 王鴻薇

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