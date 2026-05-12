標誌更換 台電挨轟 中油喊停

台電更換ＬＯＧＯ引發質疑，中油也被爆出斥資九十八萬元委託設計師聶永真標誌優化，中油董事長方振仁昨說，考量中油目前財務狀況不佳，且全台更換招牌、制服等識別系統成本極其龐大，該計畫目前已全面暫停。

台電昨天表示，新的ＬＯＧＯ會優先用在包括App、名片、刊物印刷品等，硬體設施如人孔蓋、車輛、招牌等則維持傳統ＬＯＧＯ。

台電五月帳單顏色則被民眾爆料「由藍轉綠」，台電發言人黃美蓮表示，台電帳單本就有不同顏色的版本，既有的綠色是欠繳帳單或臨時用電戶等，藍色為一般民生用戶、紫色則是高壓大用戶、紅橘色為銀行代繳用戶、黃色為再生能源用戶。至於「藍綠色版本」是搭配台電八十周年的活動，「期間限定款」只到十二月為止。

立法院經委會昨審查中油、台水預算，立委葉元之關切中油是否會更換ＬＯＧＯ？方振仁表示，當初是為了因應「淨零轉型」和能源轉型，確實做了企業識別系統的研究，也透過公開招標與評選程序，並非指定特定人選，完全符合採購規定。

方振仁也說，儘管設計已經出來，考量到公司二○二四年虧損依舊嚴重，且更換ＬＯＧＯ後續涉及招牌、制服等龐大的更新費用，必須取得公司內部共識，所以目前並沒有要換。

中油也發出聲明，為因應外在經營環境的變化及企業新形象，公司二○二四年三月上網公告招標並經公開評選後，同年四月底委由專業設計公司評估中油火炬標誌等企業識別的優化調整。二○二五年初經整體評估，考量調整企業識別標誌，須經內外部充分溝通及利害關係人認同，因此決定暫緩實施。

中油強調，作為國營事業，企業識別不僅是視覺設計，更代表國家能源供應體系與長期累積的社會信賴，相關評估作業係考量整體企業形象，形式或個別設計風格並非考量因素。