聽新聞
0:00 / 0:00

7醫團喊話：護病比無緩衝期 恐掀關床潮

聯合報／ 記者廖靜清沈能元／台北報導
三班護病比正式入法，醫療團體憂心，若無緩衝期強行上路，全台恐爆發大規模「關床潮」。記者林俊良／攝影
三班護病比正式入法，醫療團體憂心，若無緩衝期強行上路，全台恐爆發大規模「關床潮」。記者林俊良／攝影

面對護理界要求「修法即實施」，不應讓三班護病比兩年緩衝期等呼聲，台灣醫院協會等七大醫療團體昨發出共同聲明，強調兩年緩衝期並非推託，若無緩衝期強行上路，全台恐爆發大規模「關床潮」。

衛福部長石崇良昨在立院也提出說明，依照三班護病比配置，目前一般急性病房人力缺口高達五千人，護病比入法如在三個月或六個月內實施，對於醫療體系運作「衝擊會非常大」，不能因為修法造成災難，人力增加並非一蹴可幾，需有時間讓人力到位，避免損及民眾醫療權益。

七大醫療團體共同聲明指出，兩年緩衝期預計於民國一一七年五月一日實施，根據醫界盤點，目前全國超過三成的醫療機構尚未達成法定標準，若無緩衝期，屆時急診壅塞將從警訊演變成災難，衝擊癌症手術與急性重症患者的就醫權益。

「醫療管理是精密的系統工程，護理人力無法立刻補位。」台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，醫院增補人力需經過招募、媒合及至少三到六個月的「臨床導師」（Preceptor）培訓，才能確保護理人員具備獨立照顧患者的專業能力。

三班護病比正式入法，違規醫院最高可處二百萬元罰鍰，甚至面臨停業。洪子仁表示，醫界最深層憂慮在於法律強制力引發的副作用，若因人力不足面臨連續開罰，或是因處罰達三次而被迫停業一年，醫院唯一的保命手段就是「縮減病床」。

洪子仁強調，目前全台醫學中心與區域醫院等急診待床情況嚴重，一旦大規模關床，急需手術的癌症、心肌梗塞或中風等病患，恐因排不到病床而再現急診壅塞。此外，大醫院具有較強的磁吸效應，若立即實施新制，基層地區醫院首當其衝面臨招募困難與倒閉危機，導致地方醫療服務斷層，加劇整體惡性循環。

台北榮總院長陳威明持相同看法，他表示，三班護病比入法後，規模較小的地區醫院或偏鄉醫院在護理人力招募上更顯困難，應給予一定的緩衝期，讓醫療院所將人力補齊，若貿然實施三班護病比入法，將使全民受害。

在違規懲罰上，陳威明指出，新制上路後，未符合護病比的醫院面臨罰款，建議將罰款回饋給未達標醫院的護理師，讓護理師有感。至於停業，就不必要了，一旦偏鄉地區醫院因此停業，受害的仍是偏鄉地區民眾。

石崇良 三班護病比 護理 人力 護病比入法

延伸閱讀

三班護病比2年緩衝石崇良提3大理由 王育敏籲116年就應上路

護病比入法未納精神科 學會反彈

【重磅快評】護病比入法跳票 石崇良選票交換說置病人與護理於何地？

國民黨團：護病比新制兩年緩衝是緩兵之計 籲分階段提前實施

相關新聞

滯留鋒面明來襲 這2天全台降雨最劇烈、各地高溫略降

明天起受到滯留鋒面逐漸影響，中部以北降雨機率增加，中央氣象署預報員曾昭誠表示，周三、周四鋒面影響最明顯、降雨情況也最顯著，全台都有降雨，且北部有局部較大雨勢，周五降雨熱區移至中南部，周六起鋒面遠離，天氣逐漸回穩。

興達電廠的燃煤汙染已經減了99%？空汙法公聽會爆嚴重口角

國民黨、民眾黨推動「空氣汙染防制法」修法，但因各方爭議大，立法院衛生及環境委員會今召開「空氣汙染防制法」公聽會。公聽會的最後，中興大學環工系教授莊秉潔發言時指出，經濟部的報告顯示興達電廠的燃煤汙染已經減了99%，但這樣的說法引發現場團體強烈不滿，雙方一度爆發嚴重口角。

長庚第一位感染管制護理長 邱月璧40年資歷回憶SARS、新冠戰役

隨著一波波新興傳染病的威脅，「感染管制師」是守護大眾健康安全的關鍵少數，林口長庚醫院感染管制高專、台灣感染管制學會常務理事邱月璧投身護理40年，近日獲頒表揚優良暨資深護理人員，從桃園市長張善政接下榮耀，她表示，「這個獎項是予以長年專注感染管制崗位的最大肯定。」

肝癌治療無需手術傷口...北榮引進億元設備 半年內免費收案50例患者

為提供肝癌病患精準治療，台北榮總引進國際頂尖的無創腫瘤治療技術-組織碎化超音波（Histotripsy），整體設備總價值超過一億元。北榮院長陳威明說，此項技術目前僅在亞洲僅少數醫學中心，標誌著北榮在尖端醫療布局的領先地位，為國內肝癌患者開啟全新的治療曙光。

淡江大橋機車道遭批「殺人護欄」 公路局強調：已完成收邊

淡江大橋明天將正式通車，但通車之際卻被爆出機車道護欄不符合規定，猶如交通部自創的「殺人護欄」、螺絲沒有包覆，恐重蹈10年前台中男童頭部被插爆事件。對此，交通部表示，淡江大橋機車道與高速公路汽車道所需防護不相同，因此不宜作為對比標準；另也強調護欄均已收邊，螺帽及基座防護也依規包覆處理。

7醫團喊話：護病比無緩衝期 恐掀關床潮

面對護理界要求「修法即實施」，不應讓三班護病比兩年緩衝期等呼聲，台灣醫院協會等七大醫療團體昨發出共同聲明，強調兩年緩衝期並非推託，若無緩衝期強行上路，全台恐爆發大規模「關床潮」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。