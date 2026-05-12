7醫團喊話：護病比無緩衝期 恐掀關床潮

面對護理界要求「修法即實施」，不應讓三班護病比兩年緩衝期等呼聲，台灣醫院協會等七大醫療團體昨發出共同聲明，強調兩年緩衝期並非推託，若無緩衝期強行上路，全台恐爆發大規模「關床潮」。

衛福部長石崇良昨在立院也提出說明，依照三班護病比配置，目前一般急性病房人力缺口高達五千人，護病比入法如在三個月或六個月內實施，對於醫療體系運作「衝擊會非常大」，不能因為修法造成災難，人力增加並非一蹴可幾，需有時間讓人力到位，避免損及民眾醫療權益。

七大醫療團體共同聲明指出，兩年緩衝期預計於民國一一七年五月一日實施，根據醫界盤點，目前全國超過三成的醫療機構尚未達成法定標準，若無緩衝期，屆時急診壅塞將從警訊演變成災難，衝擊癌症手術與急性重症患者的就醫權益。

「醫療管理是精密的系統工程，護理人力無法立刻補位。」台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，醫院增補人力需經過招募、媒合及至少三到六個月的「臨床導師」（Preceptor）培訓，才能確保護理人員具備獨立照顧患者的專業能力。

三班護病比正式入法，違規醫院最高可處二百萬元罰鍰，甚至面臨停業。洪子仁表示，醫界最深層憂慮在於法律強制力引發的副作用，若因人力不足面臨連續開罰，或是因處罰達三次而被迫停業一年，醫院唯一的保命手段就是「縮減病床」。

洪子仁強調，目前全台醫學中心與區域醫院等急診待床情況嚴重，一旦大規模關床，急需手術的癌症、心肌梗塞或中風等病患，恐因排不到病床而再現急診壅塞。此外，大醫院具有較強的磁吸效應，若立即實施新制，基層地區醫院首當其衝面臨招募困難與倒閉危機，導致地方醫療服務斷層，加劇整體惡性循環。

台北榮總院長陳威明持相同看法，他表示，三班護病比入法後，規模較小的地區醫院或偏鄉醫院在護理人力招募上更顯困難，應給予一定的緩衝期，讓醫療院所將人力補齊，若貿然實施三班護病比入法，將使全民受害。

在違規懲罰上，陳威明指出，新制上路後，未符合護病比的醫院面臨罰款，建議將罰款回饋給未達標醫院的護理師，讓護理師有感。至於停業，就不必要了，一旦偏鄉地區醫院因此停業，受害的仍是偏鄉地區民眾。