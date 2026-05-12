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新聞眼／衛福部長選舉語言 讓醫護困境失焦

聯合報／ 本報記者沈能元李樹人
衛福部長石崇良（左）11日至立法院社會福利衛生環境委員會針對總預算進行報告及備詢。記者胡經周／攝影
衛福部長石崇良（左）11日至立法院社會福利衛生環境委員會針對總預算進行報告及備詢。記者胡經周／攝影

衛福部石崇良昨在立法院一席驚天名言「如果怕跳票，再投給總統（賴清德），他就一定會落實」，讓原本醫療政策爭議，迅速升高成政治攻防。而這番說帖讓賴政府團隊宛如詐騙集團，要求被騙民眾需繼續匯款，才能拿回錢財，邏輯之紊亂怪異，直上政壇奇葩言論排行榜。

今天是國際護師節，原本為感謝眾多護理師辛勞的日子，受到三班護病比入法緩衝期爭議及政治語言影響，如何改善護理人力問題隱然失焦，淪為朝野口水戰，但護理改革不該成為政治動員工具，更不是掩蓋醫療正在崩塌的話術。

衛福部長「再投一次」謬論，令人瞠目結舌，引發台北市長蔣萬安、在野立委強烈抨擊，民眾黨團幹事長邱慧洳話說得直接，「到底是誰會這麼弱智？被騙一次，還要再被騙第二次。」第一線護理師每天面對超時工作、人力緊繃、病房關閉與高壓環境時，政府給出的答案，竟不是明確時程、具體改善方案，而是「再投一次民進黨」。

撇開幾句口誤，石崇良昨在立院點出緩衝兩年上路關鍵，問題在於護理人力仍舊不足，目前一般急性病房護理人力缺口高達五千人，必須讓醫療院所有足夠時間補人，避免因大量關床，而衝擊醫療體系的運作，損及民眾就醫權益。

石崇良以「希望最後一哩路，可以安全著陸」，點出了三班護病比緩衝兩年的背後考量重點，但之後「如果怕跳票，再投給總統」等一席話，讓整套說帖走歪了，將槍枝大砲送至在野黨的手上，讓整個醫護人力困境議題失焦，為政者真應謹言慎行。

一旦三班護病比議題轉化成選舉語言，恐讓第一線護理師更加失望，加速人力流失，即便多兩年緩衝期，醫療院所恐還是補不齊缺口，問題仍舊存在。除了讓衛福部護理津貼獎金確實分發至各護理師口袋，各級醫院團體更應自掏腰包，幫院內護理等醫事人員加薪，改善職場環境，不能將責任全丟給政府。

石崇良 衛福部 護理師 三班護病比 人力

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