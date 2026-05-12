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對護理界嗆「歡迎提告」？石崇良調出錄音駁斥

聯合報／ 記者沈能元廖靜清／台北報導
外傳衛福部長石崇良在與護理團體開會時，說出「歡迎提告」，引發護理界一片譁然。對此，石崇良11日於立院駁斥該說法。記者余承翰／攝影
外傳衛福部長石崇良在與護理團體開會時，說出「歡迎提告」，引發護理界一片譁然。對此，石崇良11日於立院駁斥該說法。記者余承翰／攝影

五月八日衛福部召開會議，外傳部長石崇良在與護理團體開會時，說出「歡迎提告」幾字，引發護理界一片譁然。對此，石崇良昨於立院駁斥該說法，為此，特別調出當天會議錄音帶，證實他只說「好，我接受」等幾字。

立法院日前三讀通過「醫療法」部分條文修正案，正式將三班護病比納入法制，但衛福部規畫兩年緩衝期，預計一一七年五月一日上路，護理界強烈不滿，台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳昨日赴監察院陳情，痛批衛福部「刻意拖過選舉」，後續將向地檢署提告石崇良涉嫌瀆職、圖利資方。

陳玉鳳指出，五月八日與衛福部協商時，護理界明確向石崇良表達「政府不應違背先前與護理團體達成的共識」，衛福部曾承諾「一一六年十二月前完成三班護病比入法」，卻改至一一七年五月正式實施，基層護理人員無法接受。

陳玉鳳批評，衛福部在該場會議中並未傾聽護理與病友團體等意見，甚至在病友團體提出不同看法時，石崇良直接表示「今天不會有任何結果」。此外，在面對與會代表的不滿時，石還回嗆「歡迎你們去告我」。

對此，石崇良直言「我也很錯愕」、「我也不會去嗆人，這不是我的風格」，在調出當天會議錄音帶，確實有團體代表提到要提告，因訴訟是民眾的權利，他只說「好，我接受」。

石崇良 衛福部 護理 三班護病比

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