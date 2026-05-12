三班護病比入法 石崇良稱「怕跳票就再投賴」挨批

「三班護病比兩年入法」為賴總統重要政見，但衛福部預計一一七年五月一日實施，引發跳票疑慮。昨部長石崇良備詢時說，「如果怕跳票，就再投給總統，就一定會落實」，輿論譁然，立委陳菁徽在臉書砲轟，「樹不要皮，必死無疑；人不要臉，天下無敵」。

立委王育敏於社福及衛環委員會質詢時表示，醫療法十二條完成修改，三班護病比證實入法，實施日期為一一七年五月一日，這真的是拖延太久了。為何為衛福部無法加速前進？這是陷賴總統於不義，正式宣告跳票。

石崇良回應，總統任期是到一一七年五月二十日，「如果怕跳票，再投給總統，就一定會落實」。另強調「三班護病比入法，我們做到了」，只要沒有輪替，一定會落實，沒有問題，沒有跳票，因為一一四年編列預算開始推動，經過一年才看到效果。

王育敏則說，「都已經跳票，怎麼會再投給他（賴總統），部長你是不是失言了？」

對於石部長這番說詞，台北市長蔣萬安表示，上周在立法院國民黨團、民眾黨團共同支持下，讓護理師三班護病比正式入法，「照顧護理師是政策，不是籌碼」。

民眾黨主席黃國昌則大酸石部長神邏輯，只要不輪替，就沒跳票問題，只要任期無限制，政見就永遠「在路上」。這種「只要我不尷尬，尷尬的就是別人」的厚臉皮邏輯，是國家之大不幸。

立委陳菁徽則在臉書砲轟，石崇良可說是笑話連發，只能說「樹不要皮，必死無疑；人不要臉，天下無敵」。一一三年九月，站在護理師面前高喊「三班護病比入法這麼簡單」的人是誰？是賴清德，但過了兩年，衛福部做了什麼？

更荒謬的是，什麼叫做「我們做到了」？從頭到尾，民進黨沒有任何一位立委提出「醫療法」修正案，衛福部沒有提出版本，直到上周五討論醫療法修正案的最後一刻，才硬塞一個民進黨團版本，這樣也能說「我們做到了」？

民眾黨立法院黨團幹事長邱慧洳開嗆，「賴清德總統政見已經跳票，竟然還要我們再投一次，到底是誰會這麼弱智？」、「睜眼說瞎話的政府，傲慢程度令人咋舌，賴總統政見已經跳票，還要再投他一次，被騙一次，還要再被騙第二次？」

國民黨立委徐巧芯指出，人民的痛苦、護理師的血汗，在民進黨官員眼裡，竟可拿來開玩笑，「石崇良不是失言，而是傲慢」；賴政府選前喊照顧醫護，選後繼續讓護理師在血汗環境硬撐，現在甚至連政見跳票都可嬉皮笑臉帶過。

民進黨團副幹事長陳培瑜表示，無論是護病比或三班護病比，都是為改善護理師的工作過勞現況，討論如何執行時，應回歸務實面，共同思考政策執行的可行期程，找尋配套逐步落實，觀察醫療現場情況滾動檢討；石部長口語表達可以再做調整，但相信他是對政策穩定推行、不跳票，有信心。