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7歲童出養荷蘭 寄養家庭給他勇氣
彰化縣府統計，二○二二年至二○二六年間轉介媒合十五名兒少，其中五名成功完成出養，媒合過程充滿挑戰，安置兒少尋家不易。近日有名七歲男童成功媒合到荷蘭收養家庭，將離開熟悉的台灣，遠赴歐陸展開新生活。
兒少保護需求下監護與安置案件攀升，要為孩子找到合適收養家庭並不容易。七歲男童翔翔因原生家庭無力照顧，出生後即被安置，一歲時進入寄養家庭，由陳文博、陳雅慧夫妻照顧，一待就是六年。
他從幼兒到小學生，由寄養父母陪伴他成長，也陪他等待新的家庭。去年翔翔成功媒合到荷蘭收養家庭，他得知未來將有新的父母，既期待又開心，但也面臨與寄養家庭分離的不安。
隨著離別接近，翔翔出現情緒波動，常因小事哭鬧、生氣，甚至出現反抗行為。寄養父母與彰化家扶中心合作，透過心理創傷復原服務，由心理師以遊戲治療方式協助孩子理解與表達情緒，逐步面對分離焦慮。
彰化家扶中心說，出發前一個月，寄養母親陪伴翔翔作準備，從繪本認識飛機與機場，到整理行李、放入心愛玩偶，再到每日倒數月曆，幫助他逐步適應即將到來的改變。
社工表示，在多方陪伴下，翔翔逐漸建立勇氣，與收養父母見面時，他雖然緊張，但也展現安心。翔翔說：「我喜歡爹地跟媽咪，跟他們在一起很安全，也謝謝阿姨跟阿伯的照顧」。翔翔緊抱寄養父母落淚，寄養家庭也紅著眼眶祝福。
彰化家扶中心指出，兒少出養受年齡、條件及國內外制度影響，部分孩子在跨國媒合中較有機會找到家庭，但過程仍需謹慎處理，以降低孩子的不安與風險。
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