聽新聞
0:00 / 0:00

7歲童出養荷蘭 寄養家庭給他勇氣

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導

彰化縣府統計，二○二二年至二○二六年間轉介媒合十五名兒少，其中五名成功完成出養，媒合過程充滿挑戰，安置兒少尋家不易。近日有名七歲男童成功媒合到荷蘭收養家庭，將離開熟悉的台灣，遠赴歐陸展開新生活。

兒少保護需求下監護與安置案件攀升，要為孩子找到合適收養家庭並不容易。七歲男童翔翔因原生家庭無力照顧，出生後即被安置，一歲時進入寄養家庭，由陳文博、陳雅慧夫妻照顧，一待就是六年。

他從幼兒到小學生，由寄養父母陪伴他成長，也陪他等待新的家庭。去年翔翔成功媒合到荷蘭收養家庭，他得知未來將有新的父母，既期待又開心，但也面臨與寄養家庭分離的不安。

隨著離別接近，翔翔出現情緒波動，常因小事哭鬧、生氣，甚至出現反抗行為。寄養父母與彰化家扶中心合作，透過心理創傷復原服務，由心理師以遊戲治療方式協助孩子理解與表達情緒，逐步面對分離焦慮。

彰化家扶中心說，出發前一個月，寄養母親陪伴翔翔作準備，從繪本認識飛機與機場，到整理行李、放入心愛玩偶，再到每日倒數月曆，幫助他逐步適應即將到來的改變。

社工表示，在多方陪伴下，翔翔逐漸建立勇氣，與收養父母見面時，他雖然緊張，但也展現安心。翔翔說：「我喜歡爹地跟媽咪，跟他們在一起很安全，也謝謝阿姨跟阿伯的照顧」。翔翔緊抱寄養父母落淚，寄養家庭也紅著眼眶祝福。

彰化家扶中心指出，兒少出養受年齡、條件及國內外制度影響，部分孩子在跨國媒合中較有機會找到家庭，但過程仍需謹慎處理，以降低孩子的不安與風險。

寄養家庭 荷蘭 家扶中心

延伸閱讀

想逃離的家 新住民媽媽家暴求生路

綠委推彈性工時、延長育嬰假 打造友善育兒職場

【小手與小爪：告別篇】楊嘉玲／生命中最溫柔的必修課：陪伴孩子與毛孩練習道別

【專家解析】莫茲婷／當孩子伸手偷：他拿走的不是東西，而是未被滿足的愛（下）

相關新聞

滯留鋒面明來襲 這2天全台降雨最劇烈、各地高溫略降

明天起受到滯留鋒面逐漸影響，中部以北降雨機率增加，中央氣象署預報員曾昭誠表示，周三、周四鋒面影響最明顯、降雨情況也最顯著，全台都有降雨，且北部有局部較大雨勢，周五降雨熱區移至中南部，周六起鋒面遠離，天氣逐漸回穩。

興達電廠的燃煤汙染已經減了99%？空汙法公聽會爆嚴重口角

國民黨、民眾黨推動「空氣汙染防制法」修法，但因各方爭議大，立法院衛生及環境委員會今召開「空氣汙染防制法」公聽會。公聽會的最後，中興大學環工系教授莊秉潔發言時指出，經濟部的報告顯示興達電廠的燃煤汙染已經減了99%，但這樣的說法引發現場團體強烈不滿，雙方一度爆發嚴重口角。

長庚第一位感染管制護理長 邱月璧40年資歷回憶SARS、新冠戰役

隨著一波波新興傳染病的威脅，「感染管制師」是守護大眾健康安全的關鍵少數，林口長庚醫院感染管制高專、台灣感染管制學會常務理事邱月璧投身護理40年，近日獲頒表揚優良暨資深護理人員，從桃園市長張善政接下榮耀，她表示，「這個獎項是予以長年專注感染管制崗位的最大肯定。」

肝癌治療無需手術傷口...北榮引進億元設備 半年內免費收案50例患者

為提供肝癌病患精準治療，台北榮總引進國際頂尖的無創腫瘤治療技術-組織碎化超音波（Histotripsy），整體設備總價值超過一億元。北榮院長陳威明說，此項技術目前僅在亞洲僅少數醫學中心，標誌著北榮在尖端醫療布局的領先地位，為國內肝癌患者開啟全新的治療曙光。

淡江大橋機車道遭批「殺人護欄」 公路局強調：已完成收邊

淡江大橋明天將正式通車，但通車之際卻被爆出機車道護欄不符合規定，猶如交通部自創的「殺人護欄」、螺絲沒有包覆，恐重蹈10年前台中男童頭部被插爆事件。對此，交通部表示，淡江大橋機車道與高速公路汽車道所需防護不相同，因此不宜作為對比標準；另也強調護欄均已收邊，螺帽及基座防護也依規包覆處理。

7醫團喊話：護病比無緩衝期 恐掀關床潮

面對護理界要求「修法即實施」，不應讓三班護病比兩年緩衝期等呼聲，台灣醫院協會等七大醫療團體昨發出共同聲明，強調兩年緩衝期並非推託，若無緩衝期強行上路，全台恐爆發大規模「關床潮」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。