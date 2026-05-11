廖文瑄個展京都登場 以攝影回顧妊娠心路

母親節甫過，攝影家廖文瑄在日本京都也帶來個展「残響記・息」，以煙火影像呈現一段母親的旅程，該展也是京都國際攝影節衛星展（KG+）之一。

廖文瑄以街頭攝影為創作起點，隨著女兒誕生，其鏡頭融入更多對生命的注視，全職媽媽的生活經驗更成為她投身專職攝影的重要契機。但在此前，她也曾歷經數段妊娠，在「残響記・息」個展中，回顧這趟從生命消逝到誕生的私密心路歷程。

展場分為「反響」（Echoes）、「再生」（Rebirth）與「回歸」（Return）子題，也搭配限地製作的地景裝置。在多幅煙火影像中，帶領觀眾一探廖文瑄在震耳欲聾的爆裂聲中，如何找尋與身心痛楚共振的頻率。

而在育有女兒後，也促使廖文瑄的創作視角擁有不同轉折。廖文瑄透過新聞稿提到，即便身軀曾被殘酷地撕裂，作為個體自身依然保有孕育光明未來的韌性，這份覺察使她的影像從追逐「消逝的流光」，轉向眼前。

廖文瑄的母親也曾歷經與她一樣的傷痛，並出於保護心情，希望女兒對這段痛苦保持沉默，但在看見廖文瑄選擇將苦痛化為影像後，也全心支持女兒。適逢母親節，廖文瑄也與母親一同前往京都，一同度過這場與內心和解之旅。

廖文瑄個展「残響記・息」現正在京都寫真美術館2樓 （Kyoto Museum of Photography）展出，展期至17日。