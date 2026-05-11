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北台灣郵件作業中心延遲投遞 陳世凱要求儘速改善

中央社／ 台北11日電

位於桃園的北台灣郵件作業中心4日啟用後郵件延遲投遞。交通部陳世凱今天表示，要求中華郵政管理階層幹部每天進駐現場即時處理，務必儘速恢復穩定作業量能，維護民眾權益。

中華郵政於桃園龜山打造北台灣郵件作業中心（A7），但4日啟用後，出現郵件延遲投遞等狀況。

交通部今天發布新聞稿表示，部長陳世凱今天下午親赴北台灣郵件作業中心視察，實地了解郵件處理現況及改善措施執行情形。

交通部說，目前主要問題原因已逐步釐清，包括部分大型包裹超出原設備規格，增加人工分揀負擔；14碼及無效條碼郵件比例偏高，影響OCR辨識效率；新進及外包作業人員尚需熟悉設備與分類流程；5月6日夜間曾因系統郵件資訊異常，導致大量郵件被判定為無效條碼，造成輸送滑道短暫堵塞。

交通部指出，已責請中華郵政公司在系統面與流程面持續檢討優化，短期並增加人力落實改善措施，包括精進分揀計畫與設備參數設定；強化郵件條碼品質與20碼條碼推廣；持續增補第一線作業與理信分類人力；加強新進及外包人員教育訓練；提升人工補碼與掃描作業效率；強化現場主管即時督導與應變能力。

交通部表示，北台灣郵件作業中心為中華郵政推動智慧物流與郵務現代化的重要建設，於4月7日啟動第1階段試營運後，因新設備、新場域及新作業流程同步導入，加上部分系統與設備仍處於調校磨合階段，導致部分郵件出現延誤情形。交通部於第一時間即要求郵政公司啟動應變措施，並由產業國際司持續進行督導。

經交通部督導後，中華郵政已完成部分設備精進作業，包括調整自動包裹分揀機高度感應限制、強化條碼光學字元辨識（OCR）機制及改善分揀流程，並持續增加現場作業與外包人力。

交通部說，自試營運以來，即持續透過現場視察、專案檢討及機動督導等方式，要求中華郵政積極改善各項問題，後續除將持續督導中華郵政加速消化郵件量、穩定作業效能外，也將同步檢討大型智慧物流系統導入、作業流程設計、人力配置及風險管理機制，確保北台灣郵件作業中心能充分發揮智慧物流與郵政轉型效益。

中華郵政 陳世凱 交通部

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