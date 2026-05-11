瑞典國王頒發貝登堡之友證書給中華民國童軍總會

中華民國童軍總會響應世界童軍基金會（World Scout Foundation）推動全球童軍教育、青年培力與國際服務工作，累計捐款超過2萬美元。2026年5月8日在瑞典斯德哥爾摩舉行的第78屆貝登堡之友（Baden-Powell Fellowship）活動，由瑞典國王卡爾十六世古斯塔夫頒發貝登堡之友證書，給中華民國童軍總會理事長高國倫，肯定中華民國童軍總會對世界童軍基金會及全球童軍運動發展的支持與貢獻。

第78屆貝登堡之友活動2026年5月7日至10日在斯德哥爾摩舉行，由世界童軍基金會主辦，匯聚來自世界各地支持童軍運動的領袖、捐助者與童軍夥伴，共同交流世界童軍教育對青年發展、和平、包容與國際合作的影響。瑞典國王卡爾十六世自1977年擔任世界童軍基金會榮譽主席，長期支持世界童軍運動發展，這屆活動也向其近50年對世界童軍的貢獻表達敬意。

中華民國童軍總會理事長高國倫及副秘書長邱義智，代表我國參加這次盛會。高國倫表示，獲頒世界童軍基金會貝登堡之友，不僅是對中華民國童軍總會支持世界童軍基金會的肯定，更代表中華民國童軍持續參與世界童軍事務，支持全球青年教育與國際公益行動的重要成果。中華民國童軍支持世界童軍基金會並非始於今日，過去在前任理事長高銘輝推動下，我國許多企業界、教育界、法律界與童軍界前輩共同響應，攜手支持世界童軍運動，奠定中華民國童軍參與國際公益與青年培力工作的深厚基礎。

邱義智致贈2029世界羅浮大會紀念品予沙烏地阿拉伯公主HH Princess Sama Bint Faisal Al Saud及現場貴賓，邀請各國童軍領袖2029年共襄盛舉。

中華民國童軍總會表示，中華民國將在2029年主辦第17屆世界羅浮大會，未來將持續結合世界童軍基金會、世界童軍組織、政府機關、企業夥伴與國內外童軍力量，深化國際參與與青年公共外交，讓世界看見中華民國童軍的行動力、責任感與國際貢獻。