交長視察郵政A7物流園區提6改善措施 管理階層需進駐現場即時處理狀況

中華郵政A7物流園區啟用後數度發生郵件延遲投遞情形，中華郵政董事長王國材昨晚間率隊視察，預估本周將步入正軌，今傍晚交通部長陳世凱也前往視察，除提出精進分揀計畫與設備參數設定等6大改善措施，也要求郵政管理階層在運作順暢前，需扛起責任、每天進駐現場即時處理狀況。

中華郵政斥資逾200億元打造A7物流園區卻數度發生郵件延遲投遞情形，4月7日試營運期間出現人力調度不佳、自動化設備失靈、郵件處理嚴重塞車等問題；5月4日全面啟用後，5月6日再爆出郵件包裹出現嚴重延遲，甚至有民眾在社群發文指出，「寄一封掛號，1個禮拜都還沒寄到，一查才聽櫃檯說A7癱瘓」。

交通部表示，郵政A7物流園區試營運期間就高度關注作業狀況，清明連假期間出現人力調度不佳問題後，4月15日責成交通部政務次長伍勝園親赴現場勘查。

今天下午部長陳世凱更率隊前往，實地了解郵政處理現況及改善措施執行情形，同時要求郵政公司管理階層幹部在問題獲得解決、運作順暢前，需扛起責任，每天進駐現場即時處理狀況，務必盡速恢復穩定作業量能，維護民眾權益。

陳世凱表示，目前郵政A7物流園區主要問題原因已逐步釐清，包含第一，部分大型包裹超出原設備規格，增加人工分揀負擔；第二，14碼及無效條碼郵件比例偏高，影響OCR辨識效率；第三，新進及外包作業人員尚需熟悉設備與分類流程；第四，5月6日夜間曾因系統郵件資訊異常，導致大量郵件被判定為無效條碼，造成輸送滑道短暫堵塞。

針對上述問題，陳世凱已責請中華郵政公司系統，在系統面與流程面持續檢討優化，短期並增加人力落實改善措施，包含第一，精進分揀計畫與設備參數設定；第二，強化郵件條碼品質與20碼條碼推廣；第三，持續增補第一線作業與理信分類人力；第四，加強新進及外包人員教育訓練；第五，提升人工補碼與掃描作業效率；第六，強化現場主管即時督導與應變能力。

交通部長陳世凱視察包裹分揀機器設備及運作情形，並詢問第一線同仁作業現況。圖／交通部提供