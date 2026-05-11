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交長視察郵政A7物流園區提6改善措施 管理階層需進駐現場即時處理狀況

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部長陳世凱邀集郵政公司總經理等高層以及設備廠商進行問題探討。圖／交通部提供
交通部長陳世凱邀集郵政公司總經理等高層以及設備廠商進行問題探討。圖／交通部提供

中華郵政A7物流園區啟用後數度發生郵件延遲投遞情形，中華郵政董事長王國材昨晚間率隊視察，預估本周將步入正軌，今傍晚交通部長陳世凱也前往視察，除提出精進分揀計畫與設備參數設定等6大改善措施，也要求郵政管理階層在運作順暢前，需扛起責任、每天進駐現場即時處理狀況。

中華郵政斥資逾200億元打造A7物流園區卻數度發生郵件延遲投遞情形，4月7日試營運期間出現人力調度不佳、自動化設備失靈、郵件處理嚴重塞車等問題；5月4日全面啟用後，5月6日再爆出郵件包裹出現嚴重延遲，甚至有民眾在社群發文指出，「寄一封掛號，1個禮拜都還沒寄到，一查才聽櫃檯說A7癱瘓」。

交通部表示，郵政A7物流園區試營運期間就高度關注作業狀況，清明連假期間出現人力調度不佳問題後，4月15日責成交通部政務次長伍勝園親赴現場勘查。

今天下午部長陳世凱更率隊前往，實地了解郵政處理現況及改善措施執行情形，同時要求郵政公司管理階層幹部在問題獲得解決、運作順暢前，需扛起責任，每天進駐現場即時處理狀況，務必盡速恢復穩定作業量能，維護民眾權益。

陳世凱表示，目前郵政A7物流園區主要問題原因已逐步釐清，包含第一，部分大型包裹超出原設備規格，增加人工分揀負擔；第二，14碼及無效條碼郵件比例偏高，影響OCR辨識效率；第三，新進及外包作業人員尚需熟悉設備與分類流程；第四，5月6日夜間曾因系統郵件資訊異常，導致大量郵件被判定為無效條碼，造成輸送滑道短暫堵塞。

針對上述問題，陳世凱已責請中華郵政公司系統，在系統面與流程面持續檢討優化，短期並增加人力落實改善措施，包含第一，精進分揀計畫與設備參數設定；第二，強化郵件條碼品質與20碼條碼推廣；第三，持續增補第一線作業與理信分類人力；第四，加強新進及外包人員教育訓練；第五，提升人工補碼與掃描作業效率；第六，強化現場主管即時督導與應變能力。

交通部長陳世凱視察包裹分揀機器設備及運作情形，並詢問第一線同仁作業現況。圖／交通部提供
交通部長陳世凱視察包裹分揀機器設備及運作情形，並詢問第一線同仁作業現況。圖／交通部提供

交通部長陳世凱視察信函分揀機器設備及運作情形。圖／交通部提供
交通部長陳世凱視察信函分揀機器設備及運作情形。圖／交通部提供

中華郵政 陳世凱 王國材

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