興達電廠的燃煤汙染已經減了99%？空汙法公聽會爆嚴重口角

國民黨、民眾黨推動「空氣汙染防制法」修法，但因各方爭議大，立法院衛生及環境委員會今召開「空氣汙染防制法」公聽會。公聽會的最後，中興大學環工系教授莊秉潔發言時指出，經濟部的報告顯示興達電廠的燃煤汙染已經減了99%，但這樣的說法引發現場團體強烈不滿，雙方一度爆發嚴重口角。

針對台灣每年罹患肺癌（包含肺腺癌）的患者已超過1萬8000人一事，莊秉潔發言時指出，如果想要處理這1萬8000個肺腺癌病例，資料也顯示台中與高雄的風險特別高，那就要想辦法把台中市跟高雄市的汙染降下去，自己絕對希望肺腺癌能降下來，也希望燃煤也可以持續減量，但燃煤的部分在自己來講已經不是重點。

莊秉潔進一步指出，經濟部的報告已經說明了，興達電廠的燃煤汙染已經減了99%，剩下的1%是因為去年5月的時候，非核家園加上和平燃煤電廠3部機組因颱風土石流損壞，台灣一下子少了5個機組，如果興達不啟動，台中、高雄就會限電，許多老人家在家裡使用呼吸器，難道要停電嗎？難道忍心把呼吸管拔掉嗎？1年才緊急啟動5天，不認為這樣的情形無法接受。

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃、南投縣健康空氣行動聯盟召集人林翠蘭聽後極度不滿，一來認為經濟部關於興達電廠汙染已減99%的說法與事實不符，二來認為莊的說法是容許興達電廠繼續汙染，甚至說肺腺癌不是因為燃煤的因素，雙方一度爆發嚴重口角。

環境部政務次長謝燕儒最後發言回應，對於今日各界所提可以改善空氣品質的作為，環境部都會納入做後續的規畫跟考量，環境部跟衛福部也已執行了雙部長會議，就這些部分來對接，也會從中規畫相關的研究，但因修法涉及面相多，仍建議能夠有更多的討論，讓修法可以更加周延。