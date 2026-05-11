日「魔女宅急便」音樂劇交響樂版 7月原裝訪台

「魔女宅急便」原著與動畫膾炙人口，原裝音樂劇7月將台灣首演。這次音樂劇為全新交響樂團版本，用豐厚的管弦樂刻劃小魔女「琪琪」從孤獨與挫折中，找到自己價值與勇氣的過程。

根據牛耳藝術新聞資料，已經高齡91歲的角野榮子今天出席音樂劇在東京舉辦的宣告記者會，她表示很高興這部作品能「飛」出去與台灣產生連結。角野榮子認為「魔法」並非只存在於故事，「當一個人發現自己最熱愛的事，並付出努力，那一刻出現的奇蹟就是魔法。」

「魔女宅急便」原著是兒童文學作家角野榮子從1982年到2009年間歷時27年的創作。1989年由吉卜力工作室改編、宮崎駿執導成動畫，享譽國際；1993年曾由名導蜷川幸雄改編為音樂劇，2014年翻拍成真人版電影，2016年舞台劇版在英國倫敦西區上演。

這次來台的音樂劇版本由導演岸本功喜與作曲家小島良太2017年打造，已有5度巡演，2026年正好邁入第10年，將以70人團隊跨海來台。岸本功喜表示，他是角野榮子的大粉絲，透過生動的舞台力量，發揮原著精神。

小島良太表示，先前到台北國家戲劇院與台中國家歌劇院場勘，對於兩個國際級場館音響非常喜歡，希望透過交響樂讓觀眾進場體驗更多音樂的細膩層次。

飾演「琪琪」的山戶穗乃葉今年18歲，剛移居東京勇闖舞台生涯，「這跟琪琪的經歷其實很像。」山戶穗乃葉表示，自己跟「琪琪」還有一點很像，「先做，不要想太多。」飾演「蜻蜓」的北川拓實則是歌手演員，這是他第一次國際巡演，「我22歲但心是少年，希望能展現這個角色輕鬆自在的性格。」

「魔女宅急便」劇情描述13歲見習魔女「琪琪」，依照傳統帶著黑貓吉吉離開家鄉，在陌生城市展開獨立修行，面對孤獨、挫折與迷惘，她逐漸在送貨工作中找到自己的價值與勇氣。音樂劇舞台將運用實體吊鋼絲飛行特效，讓觀眾親見「琪琪」的凌空飛翔。

「魔女宅急便」音樂劇將於7月10日起到19日在台北國家戲劇院，7月24日到8月2日在台中國家歌劇院演出。