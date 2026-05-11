醫師加班費免稅 石崇良拚116年趕上報稅季

衛福部與財政部討論醫師加班費免稅案，原本望今年報稅適用，衛福部長石崇良今天表示，免稅政策已取得共識，但低估了複雜性，今年報稅已來不及適用，力拚116年趕上報稅季。

衛福部健保署去年與財政部研議修改醫院醫師所得稅制，以總工時50%為限，不論公私立醫院醫師加班費免稅，適用對象從住院醫師到主治醫師，當時預計最快今年報稅時適用。國民黨立委葉元之今天在立法院衛環委員會質疑，如今已到報稅月，卻不見此項政策公布。

葉元之指出，去年5月提出的醫師加班費免稅提案，至今已過了1年仍未見成果。理解政策推動本身具有複雜性，但無法接受一個個承諾被跳票的情況。

葉元之說，由於石崇良曾承諾今年醫師報稅可以適用這項制度， 各家醫院的醫師已開始趕著打卡上班，本來不需打卡的主治醫師，也因配合衛福部的加班費免稅規定而開始被管制打卡。如今卻低估了政策的複雜性，讓人質疑未來還能否信任相關承諾。

石崇良說明，醫院醫師加班費免稅政策在推動過程中，「我們低估了複雜性。」不同醫院類型，如公立醫院、退輔會醫院、軍醫院都有各自的規定，且受到法規限制，因此需要持續調整。

石崇良說，稅務主管機關為財政部，目前政策已進入最後階段。今年報稅已來不及適用新制，因為發布的新制度通常都隔年實施，今年會努力發布新制，希望全國能統一適用，力拚明年的報稅能適用。