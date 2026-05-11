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滯留鋒面明來襲 這2天全台降雨最劇烈、各地高溫略降

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天起受到滯留鋒面逐漸影響，中部以北降雨機率增加，周三、周四鋒面影響最明顯、降雨情況也最顯著。聯合報系資料照
明天起受到滯留鋒面逐漸影響，中部以北降雨機率增加，周三、周四鋒面影響最明顯、降雨情況也最顯著。聯合報系資料照

明天起受到滯留鋒面逐漸影響，中部以北降雨機率增加，中央氣象署預報員曾昭誠表示，周三、周四鋒面影響最明顯、降雨情況也最顯著，全台都有降雨，且北部有局部較大雨勢，周五降雨熱區移至中南部，周六起鋒面遠離，天氣逐漸回穩。

曾昭誠說，明（12日）受到滯留鋒面逐漸影響，各地大致為多雲的天氣，午後南部、各地山區有零星雷陣雨，東北部、北部可能逐漸出現零星短暫陣雨。

周三、周四（13、14日）為這波滯留鋒面影響期間主要降雨時段，，北部將有廣泛的短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，其他地區也有降雨機會，中部、宜蘭降雨也明顯。

周五（15日）鋒面逐漸南移，降雨熱區轉往中南部，中南部有短暫陣雨或雷雨，其他地區仍有局部短暫陣雨或雷雨。

周六（16日）起鋒面逐漸遠離，環境風場轉為偏東風，並持續到下周一。周六至下周一（16至18日）東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣，午後南部、各地山區有局部雷陣雨發生機率。

溫度部分，曾昭誠指出，明天起受到滯留鋒面影響，北部、宜蘭高溫略降，周二至周五高溫降至約25至27度，中南部高溫仍接近30度；周六、周日鋒面逐漸遠離，北部高溫回升至30度。

高溫 鋒面

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