家樂福文教基金會30週年5/22–24藝術季登場 「改變有我 藝起回家」共創永續盛會

家樂福文教基金會今舉辦「文化藝術季」起跑記者會。 圖／家樂福文教基金會 提供

家樂福文教基金會迎來30週年，今（11）日舉辦「2026家樂福文化藝術季」起跑記者會，宣布將於5月22日至24日在台北國家兩廳院藝文廣場與中正紀念堂民主大道盛大登場。今年以「改變有我，藝起回家」為主題，串聯超過200位藝文、農業、地方創生與永續夥伴，打造歷年最大規模文化藝術季，預估三天吸引超過6萬人次參與。

家樂福文教基金會執行長蘇筱駗表示，今年適逢基金會30週年，也是藝術季睽違十年重返台北，意義格外不同。她特別感謝設計團隊在繁忙中協助完成30週年主視覺設計，並指出今年Logo中的手寫「i」，象徵「改變從我開始」，希望提醒每個人都是推動社會與環境改變的重要力量。

蘇筱駗提到，面對氣候變遷與社會快速變動，人們追求效率與便利之餘，更需要重新建立理解與連結，而藝術季正是讓大家慢下來、重新感受彼此的重要場域。「藝術季不是家樂福的舞台，而是每一個人的舞台。」她表示，在數位時代裡，藝文表演能讓人暫時放下手機，重新與身邊的人交流，也透過表演、農業與地方品牌，讓更多台灣土地上的努力被看見。

今年藝術季規模再創新高，除了三大國家級夜戲團隊輪番演出，也集結超過130攤永續市集，預估今年將突破6萬人次，因此最大的挑戰之一，就是如何在大型活動中全面減少一次性餐具使用。她表示，希望透過活動讓更多人理解低碳與循環的重要性，「我們相信，只要每個人願意開始，就能一起改變台灣。」

本次活動也擴大結合地方創生、文化閱讀與共融設計。除了邀請獨立出版社與書店參與策展，希望在AI時代重新找回閱讀與理解他人的能力，也首度規劃無障礙友善專區，提供輪椅使用者與行動不便民眾更舒適的觀賞空間，讓更多人都能一起參與藝術季。

0522夜戲-舞鈴劇場《奇幻旅程》。 圖／家樂福文教基金會 提供

記者會現場由舞鈴劇場、FOCASA馬戲團與紙風車劇團帶來精彩演出片段，象徵藝術季正式啟動。包括農業部、環境部、國家發展委員會、台北市政府及海洋保育署等單位代表也到場支持，肯定基金會多年來持續透過企業平台推動文化、永續與食農教育。

0523夜戲-FOCASA馬戲團《宇宙大冒險》。 圖／家樂福文教基金會 提供

環境部部長彭啓明表示，家樂福是第一個獲得國家環境教育獎優等的通路品牌，去年開始更與基金會合作，在藝術季全面導入環保餐具。今年面對6萬人潮，希望持續推廣循環餐具與低碳生活，讓大型活動也能成為永續示範場域。

農業部政務次長杜文珍則指出，基金會長期支持台灣小農與食農教育，從產地到餐桌，讓消費者在日常生活中理解友善農業的重要價值，也成為企業推動永續農業的重要典範。

今年夜間演出將由舞鈴劇場《奇幻旅程》、FOCASA馬戲團《宇宙大冒險》與紙風車劇團《順風耳的新香爐》接力登場，打造戶外星空劇院；白天則安排親愛愛樂弦樂團、尼布恩合唱團等團隊快閃演出，並規劃泡泡秀與親子互動活動。

0524夜戲-紙風車劇團《順風耳的新香爐》。 圖／家樂福文教基金會 提供

永續市集則集結地方創生、友善農業、文化職人與動物福利品牌，包括神農獎得主、地方創生團隊及永續品牌共同參與，希望讓民眾透過「消費選擇」實踐改變力量。今年也特別邀請5家獨立書店進駐，希望讓閱讀重新成為生活的一部分。

成立30年來，家樂福文教基金會累積公益投入超過6億元，協助重新分配4,400公噸食物、幫助超過224萬個家庭，並與超過200個藝文團隊合作，累積50萬人次參與藝文活動。蘇筱駗表示，台灣可以是科技大國，也能是一個充滿溫度的地方，而藝術季最大的意義，就是重新找回人與人之間的連結。

她最後表示，希望每一位來到藝術季的人，都能因此認識新的朋友、理解不同的人與土地，「改變不是等待別人開始，而是從我們每一個人開始。」

2026家樂福文化藝術季

時間：5月22日（五）至5月24日（日）

地點：台北 國家兩廳院藝文廣場／中正紀念堂 民主大道

全程免費參與

活動詳情：請見官網https://iamthechange2026.com/