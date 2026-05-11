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逾60館所博物館日週一迎客 文化部推系列活動

中央社／ 台北11日電

518國際博物館日將登場，文化部所屬博物館及全台超過60間館所將在5月18日週一多數博物館例行休館日特別開館，文化部同步推出系列活動及文化幣「打卡集徽章」快閃。

國際博物館協會（ICOM）訂定每年5月18日是國際博物館日，並設有年度主題，今年國際博物館日主題為「博物館聯結歧異的世界：對話、諒解、包容、和平」（Museums Uniting a Divided World）。

文化部今天透過新聞稿表示，文化部為回應今年主題，特別規劃以「永續、平權、共融」為策展主軸，呈現台灣的博物館在當代社會形塑共融且開放文化生態的具體成果，有回應氣候變遷的綠色展演、消除感官與年齡障礙的平權設施，還有親近典藏詮釋的共融設計。

文化部特別於15日至18日，在國立台灣文學館藝文大廳，邀集文化部所屬及其他合計共13個館所共同舉辦系列活動，現場將展現特別使用環保永續材質進行的展場設計，同時推出近20場各類型手作活動、工作坊、講座與表演，如給照顧者的「文學處方箋充電站」、給青少年的「迷路也沒有關係」視覺小說手遊體驗等。

除台文館主場活動外，文化部為鼓勵青年走進博物館，也推出文化幣「打卡集徽章」快閃活動，自15日至31日期間，已領取2026年文化幣的青少年，只要在提供518博物館日推廣及優免活動的館所，持APP掃描館所QR-code完成2次打卡，就可獲得第2季限定的「瞬行制霸」徽章。

相關活動及分區攻略可參考文化部博物之島網站518國際博物館日活動專頁及「博物之島」臉書粉絲專頁。

博物館 文化部

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