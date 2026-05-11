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肝癌治療無需手術傷口...北榮引進億元設備 半年內免費收案50例患者

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
為提供肝癌病患精準治療，北榮引進國際頂尖的無創腫瘤治療技術-組織碎化超音波（Histotripsy），整體設備總價值超過一億元。北榮院長陳威明說，此項技術目前僅在亞洲僅少數醫學中心，標誌著北榮在尖端醫療布局的領先地位，為國內肝癌患者開啟全新的治療曙光。圖／台北榮總提供
為提供肝癌病患精準治療，北榮引進國際頂尖的無創腫瘤治療技術-組織碎化超音波（Histotripsy），整體設備總價值超過一億元。北榮院長陳威明說，此項技術目前僅在亞洲僅少數醫學中心，標誌著北榮在尖端醫療布局的領先地位，為國內肝癌患者開啟全新的治療曙光。圖／台北榮總提供

為提供肝癌病患精準治療，台北榮總引進國際頂尖的無創腫瘤治療技術-組織碎化超音波（Histotripsy），整體設備總價值超過一億元。北榮院長陳威明說，此項技術目前僅在亞洲僅少數醫學中心，標誌著北榮在尖端醫療布局的領先地位，為國內肝癌患者開啟全新的治療曙光。

陳威明說，2024年8月看到香港企業家李嘉誠捐了這一台組織碎化超音波給予香港大學，當時及要求瞭解安全性及臨床治療結果，如果可以北榮應啟動採購程序，這是對國人照顧的責任。

陳威明表示，北榮目前擁有三大癌症治療儀器，如金庸武俠小說「神鵰俠侶」中的武器玄鐵重劍，宛如院內的重粒子治療；另「倚天屠龍記」的屠龍刀、倚天劍，有如硼中子捕獲治療及「組織碎化」新技術，目前硼中子捕獲治療跟清大合作已完成600多例，重粒子治療也完成730例。

Histotripsy為革命性的「非熱能」消融技術。北榮醫學研究部主任、台灣肝癌醫學會理事長黃怡翔說，傳統熱消融手術如RFA、MWA容易受「熱沉效應」影響，且在靠近血管或膽管時風險較高。Histotripsy是透過高強度聚焦超音波產生的氣泡效應（Cavitation），如同「微型炸彈」精準破壞腫瘤組織，卻不會產生熱傷害。

黃怡翔說，Histotripsy能有效保留腫瘤周圍的關鍵結構，特別適合處理位置極具挑戰性的腫瘤。除了應用於肝癌，身體其他的癌腫瘤也在積極開發中。依美國與歐洲多中心HOPE4LIVER臨床試驗的最新數據顯示，針對原發性及轉移性肝腫瘤，成功率高達95.5%，且重大併發症發生率約為6.8%，安全性表現與現行主流局部消融技術相當，但在鄰近大血管與膽管的安全性上更具優勢。

黃怡翔表示，北榮將於半年內免費收治50名肝癌及癌細胞轉移至肝臟患者，治療時需採用全身麻醉，無手術傷口、無熱傷害，若僅有單一腫瘤治療時間約15至20分鐘，但若是多顆腫瘤治療時簡以此類推，臨床試驗完成後，將開發其他腫瘤，包括腎臟癌、胰臟癌、攝護腺癌、乳癌等，但肺癌不適用，因為有空氣下，超音波不容易執行。未來治療採自費療程，至於費用部分目前尚未定案。

北榮引進完整Histotripsy設備由「林堉璘宏泰公益信託」捐贈。北榮2025年5月26日即邀請國際權威，操作組織碎化超音波的先驅 Mishal Mendiratta-Lala 教授來院進行學術交流，並實地參訪重粒子中心，為今日的設備引進奠定基礎。陳威明說，目前重粒子治療已花費730例患者，宏泰公益信託更捐款3億元。

Histotripsy是2001年至2004年美國密西根大學生物醫學工程團隊發明，2023年10月美國FDA全新醫療器材上市許可，2026年5月4日台灣食藥署審查通過。北榮已規畫將設備安置在新手術大樓最大手術房，打造最先進的無創治療場域，積極開發 Histotripsy創新應用，結合現有的標準治療提升肝癌及未來相關癌症的治療成效。

北榮副院長侯明志說，目前人才與相關設備已就位，衛福部查驗登記也核准通過，將結合國際臨床經驗與本土實證數據，提供肝癌患者除手術、電燒、重粒子外的第三種全新非侵入性選擇。在「林堉璘宏泰公益信託」善的助攻下，將共同推動臺北榮總成為「組織碎化術」亞太區觀摩示範中心。

肝癌長年位居台灣癌症死因前列，臨床需求極其迫切。此次引進Histotripsy技術，不僅是醫療器材的升級，更是實踐無創治療願景的關鍵一步。未來，北榮將持續強化臺灣在國際肝癌治療領域的競爭力，致力讓更多病友受惠於這項「不見血」的尖端醫療科技。

肝癌 李嘉誠 腫瘤

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