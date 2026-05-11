彰化員林宏仁、常春醫院導入AI 疏解護理師人力荒

彰化縣員林市宏仁醫院、常春醫院舉辦護師節慶祝活動，表揚資深護理人員，兩院也都強調「護理荒」席捲全球，如何留才留任，是醫院面臨的嚴峻問題，除了希望增聘護理師，也開始導入智慧醫療，幫護理人員減壓。

明天就是512護師節，「護理荒」也是醫界的大問題，常春醫院院長汪國麟說，因應三班護病比入法，需要增加更多護理人力，若少了護理師，醫院則會停擺。常春醫院副院長林郁說，為了幫護理師減壓，目前已導入智慧醫療，包括AI排班、AI護理紀錄生成，但也提醒護理師莫忘初衷，要更傾聽病患心聲。

護理師張慧春坦言，過去在其他院區工作因壓力太大，又忙又累，有時對家屬提問只能回一個「好」字，也曾短暫逃離醫療現場，但對護理工作還是有憧憬，如今重回職場也轉換心態，希望能保持「視病如親」的熱忱，而平常她也常透過重訓紓壓，希望讓自己的健康和心態更平衡。

宏仁醫院護理人員詹貴英曾榮獲模範勞工，她說，「照護」不能只有專業，更需要溫度，一句問候、一個微笑、一次耐心的解釋，對病人都是很大的安定力量，當家屬和患者對她表達謝意時，也讓她更肯定自己的工作意義，她打趣說自已65歲，這些回饋是她最棒的美容產品。

宏仁醫院總院長王斯弘說，患者與家屬進到醫院，多有惶恐不安的情緒，除治療疾病，醫護人員給予的心理支持也很重要，惠來醫療體系旗下宏仁醫院、常春醫院、東華醫院，除導入智慧醫療，會增聘更多護理師，打造更友善就業環境。