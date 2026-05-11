長庚第一位感染管制護理長 邱月璧40年資歷回憶SARS、新冠戰役

隨著一波波新興傳染病的威脅，「感染管制師」是守護大眾健康安全的關鍵少數，林口長庚醫院感染管制高專、台灣感染管制學會常務理事邱月璧投身護理40年，近日獲頒表揚優良暨資深護理人員，從桃園市長張善政接下榮耀，她表示，「這個獎項是予以長年專注感染管制崗位的最大肯定。」

邱月璧回憶，1983年護校畢業，剛好遇上台塑集團創辦人王永慶創建明志工專護理科二專，當時毅然報考就讀，成為第一屆護理科畢業生。她很感激王永慶對護理專業的遠見與重視，以公費培育及工讀的方式，不僅學以致用，也對護理也產生了興趣。畢業之後立即投入林口長庚醫院心臟胸腔科，開啟了護理生涯。

「1998年，我迎來了職涯的重要轉捩點。」邱月璧表示，在醫院高層對病人安全的遠見下，有幸擔任長庚第一位感染管制護理長。當時，「感控」是一個全新的領域。​尤其2003年SARS疫情席捲台灣，林口長庚第一時間啟動防疫會議，在對病毒的未知與恐懼中，全院動員跨部門的建立防疫相關規章制度。

過程中，包括醫院入口處的偵測分流、照護個案的PPE（個人防護裝備）及落實手部衛生及環境消毒，確保每位員工及每位病人、訪客的安全第一。但是醫療工作人員也因為照顧病人遭受感染而失去性命的報導，打擊第一線工作人員。邱月璧說，那時被通知要去支援，同事們偷偷哭了，好像一去就很難再回來。

邱月璧說，SARS戰役讓她深刻意識到感染管制在醫療體系中的關鍵地位。疫情過後，奉命調任行政中心，開始制定全體系的感管制度，包括規畫大規模感染事件的應變架構和執行制度，並且推動落實執行每年PPE的穿脫訓練，將感染管制視為全院、全體系的共同有效作為。

有感於感管人才培育與留任的重要性，2019年與感管團隊在主管的支持與指導下，林口長庚首創全國「感染管制師專業與行政雙軌培育制度」，同時提升了感管師在醫院等同於護理長的位階。這項創舉在COVID-19疫情爆發後，對醫院的防疫實務發揮了關鍵作用，感管師可以獨當一面跨部門溝通協調。

邱月璧表示，林口長庚也開發「行動長庚APP」進行員工體溫與TOCC監測，即時掌握異常狀況，疫調達成率與使用率均創下100%的佳績，讓感管工作從被動的監測轉化為主動的防護。回首40年來，除了第一線的護理工作，也參與感管專業的議題討論，護師節前夕再榮獲優良護理人員獎，肯定其深耕專業的努力。