空汙法公聽會反對方憂心能源政策碎裂化 已經跳脫空汙治理

國民黨、民眾黨推動「空氣汙染防制法」修法，但因各方爭議大，立法院衛生及環境委員會今召開「空氣汙染防制法」公聽會，產業界、環保團體、專家學者，以及朝野立委等均有代表出席。反對修正方指出，各縣市自訂定規則將讓能源政策碎裂化，已經跳脫空汙治理。有學者建議，應經過更縝密的科學檢查與評估後，再進行修法。

國民黨、民眾黨推動修法，主張將生煤管制權限歸還地方政府、地方政府可直接公告限制或禁止使用生煤、增加地方對燃煤電廠（如中火）的裁量權等。

民進黨立委林月琴表示，在野黨的版本將固定汙染源的管制、地方自治、能源管理、產業供應鏈跟許可證全部混在一起，卻沒有明確的標準，也沒有完整的衝擊評估，修法不應該變成中央跟地方誰權限大的權力競賽。另在野黨版本讓地方可以限制燃煤減量，甚至以此作為許可證駁回的標準，這已不是談空汙治理，而是能源管理，這已經超越「空汙法」的規範範圍。燃煤當然要管，但要管的是排放量跟健康風險，不能讓各縣市各自訂定規則，導致能源政策碎裂化。

中華民國全國工業總會副祕書長陳鴻文表示，修正草案規定地方政府可要求業者改善空汙排放總量與濃度，且業者應配合，這看似無可厚非，但若缺乏明確的改善條件或標準，加上台灣22縣市若管制標準不一，企業將面臨高度不確定的營運風險。另草案增列「認定有削減及加嚴操作必要者」，可在展延時變更許可內容。但法條並未載明必要性的認定條件為何，形同「空白授權」，業者若不配合就無法取得許可證，企業營運將面臨嚴重傷害。

長榮大學綠能與環境資源學系教授賴信志則建議，從2013年至今，台灣的空氣汙染濃度確實在持續改善中，在尚未釐清所有科學數據與細節之前，建議不要過快調動既有的法定條文，應經過更縝密的科學檢查與評估後，再進行修法。