碧潭水舞季加碼送新北幣 最高可抽1萬5000點

2026碧潭水舞季自5月1日登場後，吸引不少民眾前往碧潭風景區欣賞水舞與夜景。新北市觀旅局今宣布推出「新北幣抽獎活動」，民眾完成指定任務後，最高有機會獲得1萬5000點新北幣；此外，今年也首度開放「水上舞台拍照體驗」，讓民眾能站上平時演出的水上LED舞台拍照打卡。

觀旅局長楊宗珉表示，「2026碧潭水舞季新北幣抽獎活動」即日起至6月14日晚間11時59分止，民眾只要下載「我的新北市」APP，完成會員註冊及新北幣錢包開通後，到「新北旅客」指定活動貼文按讚、標記2位好友並留言「參加#2026碧潭水舞季」，再填寫指定表單，即可參加抽獎。

觀旅局指出，獎項包含首獎1萬5000點新北幣1名、二獎1萬點3名、三獎3000點5名、肆獎1000點20名及伍獎500點40名，新北幣可於全國新北幣特約合作商店使用，希望藉此吸引更多民眾到新店碧潭旅遊。

除抽獎活動外，今年碧潭水舞也首度推出「水上LED發光地磚拍照體驗」，民眾可登上平時僅供演出的水上舞台，以水舞及碧潭吊橋為背景拍照留念。體驗活動將於5月16日、17日、30日、31日及6月6日、7日、13日限定開放，相關報名資訊將陸續公布於新北市觀光旅遊網。

另外，配合「2026全國身心障礙國民運動會」將在新北市舉辦，新北市景觀處也於碧潭園區打造全障運LOGO植栽地景，以紫色紅彩木、黃綠色金露花搭配白卵石及草花布置，成為碧潭白天新景點。

觀旅局也推薦民眾安排「白天玩烏來、晚上賞水舞」行程，水舞活動期間，烏來多家伴手禮店、咖啡廳、溫泉及旅宿業者同步推出消費折扣、泡湯優惠及打卡送禮等活動，希望串聯山水觀光，帶動新店及烏來周邊旅遊熱度。

2026碧潭水舞季5月1日至6月14日璀璨登場。圖／新北市觀旅局提供