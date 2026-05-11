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淡江大橋機車道遭批「殺人護欄」 公路局強調：已完成收邊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
淡江大橋護欄已完成漸變銜接及收邊處理。圖／交通部公路局提供
淡江大橋護欄已完成漸變銜接及收邊處理。圖／交通部公路局提供

淡江大橋明天將正式通車，但通車之際卻被爆出機車道護欄不符合規定，猶如交通部自創的「殺人護欄」、螺絲沒有包覆，恐重蹈10年前台中男童頭部被插爆事件。對此，交通部表示，淡江大橋機車道與高速公路汽車道所需防護不相同，因此不宜作為對比標準；另也強調護欄均已收邊，螺帽及基座防護也依規包覆處理。

淡江大橋被美國媒體CNN評選為2025年全球最重要建築之一，跨河主橋段長920公尺、橋塔高211公尺，主跨距450公尺，橋面最寬處約70公尺，是台灣首座公路軌道共用景觀橋。明天早上11時30分正式通車後，可改善淡水與八里交通，降低關渡大橋約30％交通量及台2線蘆竹段17％交通量，並串聯台61線，讓淡水、八里通往台北港、桃園機場及大台北更便利。

但在通車之際，臉書粉專「第四維度」上傳影片（https://www.facebook.com/reel/1593850251690596），質疑淡江大橋機車道護欄不符合規定，平常的護欄為W浪板護欄，但淡江大橋卻是造型護欄，在交通工程規範理，根本沒有這種形式的護欄，根本是「交通部自創殺人護欄」。

該粉專指出，通常護欄尾短應做彎折處理，但淡江大橋護欄直接刨刀不處理；燈柱基座上的螺絲沒有包覆，恐重蹈10年前台中男童車禍頭部被螺絲插爆事件；與混凝土護欄銜接處沒有做漸變包覆，像刀子般往機車道插入，若有機車爆胎失控、毒駕等發生任何意外，恐有騎士被插死在這些違法護欄上。

交通部公路局說，淡江大橋機車道護欄設置目的主要為導引車流、區隔空間及提升通行安全，與高速公路主線車道供汽車高速行駛所採用的車輛防撞護欄，在適用對象、設計功能及防護需求上並不相同，不宜直接以高速公路護欄型式作為比對標準。

公路局指出，現行相關規範對於一般機車道護欄的型式及高度，並未如高速公路車輛防撞護欄般訂有單一固定型式或一致標準，仍應依道路功能、車道配置、現場空間條件、行車安全需求及設計圖綜合檢討設置，淡江大橋機車道護欄是依核定設計圖說及現場條件施作，並已於通車前完成相關安全整備。

針對民眾稱護欄端部未收邊部分，公路局表示，主要是因拍攝當時相關護欄仍在施工中，該階段僅先完成護欄鎖固，尚未完成與混凝土護欄銜接處的收邊及漸變處理，後續針對護欄與混凝土護欄銜接位置，均已依現場條件完成漸變銜接及收邊處理，以避免端部突兀或形成行車安全疑慮，並提升用路人安全性與順暢性。

至於燈桿基座螺帽部分，公路局強調，皆依規定辦理包覆處理，以降低外露構件對用路人可能造成的風險，網路上所呈現的部分畫面，應屬施工及通車前整備階段，並非最終完成狀態，後續仍將觀察通車後使用情形，並依實際需要滾動調整改善。

淡江大橋護欄已完成漸變銜接及收邊處理。圖／交通部公路局提供
淡江大橋護欄已完成漸變銜接及收邊處理。圖／交通部公路局提供

淡江大橋護欄已完成漸變銜接及收邊處理。圖／交通部公路局提供
淡江大橋護欄已完成漸變銜接及收邊處理。圖／交通部公路局提供

淡江大橋 交通部 淡水

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