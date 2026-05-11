停車場「1人管多場」找無人 柳采葳籲：15分鐘未到場應重罰

台北市不少停車場巡查委管人員有時「多場一人」，議員柳采葳接獲陳情，不少民眾發生收費問題等，結果等了30分鐘以上才有人員協助，呼籲市府應明定合約，工作人員要在15分鐘內到場，否則加強開罰。停管處表示，會研擬加重常犯項目。

柳采葳指出，台北市公有停車場委外管理比例高達8成3，業者為了降低成本，多採「一人多場」巡場，導致發生事故消費者都無法立即求助，根據統計，委外停車場投訴數比市府自營高達4.4倍，收費爭議也有3.9倍。

她表示，有民眾陳情塔城街上的立體停車場，民眾出現繳費問題，由於沒有巡查人員，在上午10時50分詢問，結果人員也是超過15分鐘以上才到場。甚至也有駕駛才進場1分鐘，花15分鐘找不到位置決定離開，結果又被收費15分鐘費用，「現場依然是找不到人處理。」

柳采葳認為，雖然合約上規定多場一人監督，也允許暫時離開留下電話，但應該要規範幾分鐘內要到達解決民眾問題，尤其近三年開罰廠商的件數，總額3萬元、平均每件7500元，對委外廠商沒有嚇阻效果。同時，停車場有前15分鐘、前30分鐘免收費，也應該統一免收費標準。

停管處長劉瑞麟回應，合約是允許車程在15分鐘內的停車場，可以合併共用管理員，不過目前沒有收到等不到管理員的狀況，「30分鐘真的太長。」同時，也會派員每個禮拜稽查、定期監督，Line聯繫群組也對訂定表格。

他說，通常違約的部分會給予一次改善期，廠商發生錯誤都是隨機性的，連續性第二次就會罰款，也會研擬加重常犯部分，依照累積次數增加罰款。至於是不是全部15分鐘免收費，像是在學校周遭為了讓家長接送學生，會有30分鐘訂定彈性標準。