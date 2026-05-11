斥資8億！歷時三期終到位 延平路全線通車串聯桃園八德

桃園市「延平路延伸至和平路道路新闢道路工程」第三期今天正式通車，市府工務局表示，工程完工後，將大幅提升桃園區與八德區間交通連結，健全區域南北向路網，未來可望進一步往南延伸銜接台66快速道路，打通桃園、八德、平鎮、龍潭交通動脈，帶動沿線整體發展。

延平路新闢計畫分3期施作，第一期及第二期工程已分別於2020年7月及12月完工通車，本次通車的第三期工程自八德區和強路延伸至和平路銜接既有道路，全長約600公尺、道路寬度約30公尺，規畫雙向共4車道，兩側設置人行步道及安全護欄。

工程內容並涵蓋道路新闢、大地工程、排水工程、共同管道、交通號誌、路燈及景觀植栽等，設置17處路邊汽車停放空間共47格停車位。三期工程總經費約8億元，其中內政部補助約3億6000萬元。

市長張善政表示，延平路中央預留寬敞綠帶，是為配合捷運三鶯延伸線未來經過此路段，目前高架段正在設計中，地下段預計5月底公告招標，期待延伸線順利通車；延平路未來將繼續往南延伸，規畫銜接台66快速道路，甚至通往平鎮、龍潭，讓南區民眾往返桃園車站更便捷，盼內政部持續支持後續路段建設。

內政部長劉世芳說，延平路三期工程總經費約8億元，內政部總共補助3億6000萬元，接近一半；內政部自2021年以來，透過人行道、前瞻計畫及生活圈道路等項目，已補助桃市府將近31億元經費，顯示中央對桃園交通建設的高度支持。

新工處表示，工程設計以人本交通為核心，設置寬敞人行道、設施帶及行人庇護島，有效提升行人通行安全與舒適性；同時導入共同管道系統，整合電力、電信及自來水等管線，避免日後重複開挖。景觀設計融入在地特色，採用大王仙丹等植栽營造綠意環境。延平路全線通車後，將完善生活圈道路系統。