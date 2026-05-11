影／立委呼籲衛福部補制度缺口 團屋納入長照給支付制度

台大醫院10月1日起，將不主動提供紙本「檢驗檢查單」。醫療改革基金會執行長林雅惠說，台大醫院今年1月起「不主動提供收據」新制才剛上路，該會憂心就醫民眾很難發現醫療費用是否有被超收問題，而出現醫療糾紛，目前這問題尚未完全解決，今年10月再擴大至檢驗檢查單，「真的有些倉促」，呼籲院方審慎評估，並搭配多元輔導方式，讓民眾擁有自主選擇紙本或不要紙本的權益。

2026-05-10 22:54