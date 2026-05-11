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影／立委呼籲衛福部補制度缺口 團屋納入長照給支付制度
民進黨立委林月琴、賴惠員等今天舉行記者會，呼籲衛福部將團體家屋納入長照給支付制度，讓團屋不再成為政策孤兒。
林月琴表示，目前失智症團體家屋仍停留在補助計畫階段，尚未制度化納入給支付體系，導致整體制度出現斷裂，包括財務來源不穩定、人力難以留任、政策定位模糊，及家庭照顧壓力持續沉重。失智症團體家屋已被證明有效、卻尚未被制度正式接住的關鍵服務，呼籲衛福部將團體家屋納入長照給支付制度，讓團屋不再成為政策孤兒。
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