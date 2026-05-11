維持12元不漲價！香蕉苗需求暴增5成 蕉研所推估原物料成本提高

台灣香蕉研究所一年生產約250萬到300萬株蕉苗，出苗量占全台6成。蕉研所觀察，蕉苗需求短時間增加，今年5月蕉苗量暴增跟去年同期相比增5成，增加約15萬株苗，研判受戰爭影響原物料提高，民間蕉苗場漲價，漲到一株13到15元，農民轉向跟蕉研所購買，農民也會因應氣候條件調整種植時程。

台灣香蕉研究所長李文立說，蕉研所蕉苗價格維持一株12元，但其實蕉苗的成本也提高，黑色塑膠容器、栽培用的國外進口的泥炭土介質，價格上揚，「蕉研所肩負穩定國內蕉苗供應任務」，目前仍維持不漲價；蕉農需求多以台蕉五號蕉苗與烏龍蕉的蕉苗為主。但也因需求量暴增，面臨供不應急。

李文立說，今年1、2月農民購蕉苗量少，但今年5月需求突增，也可能反映到5月需求量，研判與農民做土地整備，氣候因素有關，且接下梅雨季，蕉苗種下後接著雨水來臨較易照顧。

「香蕉一年四季都可種植，冬季生長較慢，成熟期拉長，反而有助風味累積」，李文立說，因此冬蕉品質較佳，夏季因成熟速度快，風味較淡，消費者較不喜歡。

李文立說，蕉苗培育歷時長，從組織培養、進到馴化室、溫室種植等，苗的養成至少兩個月，且要控制苗的品質，期間經過3到5次的人工分級，確保苗株品質穩定，作物需一定時間成長，無法因訂單暴增趕工出售。

李文立說，雖然蕉苗需求增，但根據產地調查，香蕉種植面積並未擴大，主要是種植時間調整，導致需苗期集中。香蕉研究所未來新的種苗科研中心啟用後，空間將增加，也將導入電子化進出苗管理，希望讓接單、生產與供苗流程更順。

香蕉研究所觀察，蕉苗需求短時間增加，今年5月蕉苗量暴增跟去年同期相比增5成，增加約15萬株苗。記者劉星君／攝影

香蕉研究所觀察，蕉苗需求短時間增加，今年5月蕉苗量暴增跟去年同期相比增5成，增加約15萬株苗。記者劉星君／攝影

香蕉研究所觀察，蕉苗需求短時間增加，今年5月蕉苗量暴增跟去年同期相比增5成，增加約15萬株苗，香蕉研究所蕉苗目前沒有漲價，維持一株12元。記者劉星君／攝影

香蕉研究所觀察，蕉苗需求短時間增加，今年5月蕉苗量暴增跟去年同期相比增5成，增加約15萬株苗。記者劉星君／攝影

香蕉研究所觀察，蕉苗需求短時間增加，今年5月蕉苗量暴增跟去年同期相比增5成，增加約15萬株苗。記者劉星君／攝影