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牙齦流血別輕忽 醫揭5警訊：牙周病嚴重恐掉牙

聯合新聞網／ 綜合報導
牙醫師謝承祐提醒民眾不要輕忽牙齦流血等小症狀，因為看似普通的不適，可能早已是牙周病的開端。 示意圖／ingimage
牙醫師謝承祐提醒民眾不要輕忽牙齦流血等小症狀，因為看似普通的不適，可能早已是牙周病的開端。 示意圖／ingimage

牙醫師謝承祐近日在臉書粉專分享牙周病相關知識，提醒民眾不要輕忽牙齦流血等小症狀，因為看似普通的不適，可能早已是牙周病的開端。他指出，牙周病是牙菌斑長期堆積後，引發牙齦發炎並進一步破壞齒槽骨的疾病，最麻煩的地方在於初期幾乎沒有明顯感覺，很多人等到嚴重時才發現問題。

謝承祐整理出牙周病幾項常見警訊，包括刷牙或吃東西時牙齦出血、牙齦紅腫變深色、牙齦萎縮導致牙齒看起來變長，以及口臭、異味等狀況。若進一步惡化，還可能出現牙齒鬆動、移位，甚至咀嚼無力等情況，嚴重時恐導致掉牙。他提醒，很多人以為只是單純火氣大或刷牙太用力，其實可能已經是牙周病早期徵兆。

至於牙周病成因，謝承祐表示，最主要原因仍是牙菌斑長期累積形成牙結石，進而引發發炎反應。此外，抽菸、生活習慣不佳以及部分全身性疾病，也都會增加牙周病風險。他強調，牙周病其實如同慢性病，可以透過正確治療與長期控制改善，因此平時除了要正確使用潔牙工具，也要定期回診檢查。

謝承祐提醒，牙周病最大的問題就是「不痛」，因此很多人容易拖延就醫，但越晚治療，對牙齒與齒槽骨的傷害就越難恢復。

根據衛福部資料，台灣成人牙周健康狀況仍有待改善，其中50歲到64歲族群的牙周病風險，更是18歲到34歲族群的6.7倍。牙醫師徐慶雲指出，牙周病初期通常不會疼痛，因此民眾往往等到牙齒開始痛、鬆動才就醫，此時病況多半已相當嚴重。他也提到，目前已有雷射治療能降低疼痛感與縮短恢復期，提高患者回診意願。

徐慶雲也分享，曾有患者因害怕看牙醫，中斷追蹤多年，最後牙周病惡化到必須拔牙。他提醒，平時刷牙只能清潔牙齒表面，較深層的牙周囊袋仍需靠洗牙處理。健保目前提供每半年一次洗牙，就是預防牙周病最有效的方法之一，若屬高風險族群或曾有病史，更應定期回診追蹤，避免病況惡化。

牙周病常見五警訊：

一、刷牙或吃東西時牙齦出血

二、牙齦紅腫、顏色變深

三、 牙齦萎縮、牙齒看起來變長

四、口臭、口中有異味

五、牙齒變鬆動、移位或咀嚼無力

牙醫 牙周病

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