道安改善未達標、毒駕暴增 交通部預算遭凍9千萬

立法院今審查115年交通部單位預算，其中，交通運輸規畫及產業發展預算9億7314萬5000元，遭減列600萬、凍結10％約9000多萬，立委直指，去年交通死傷不減反增，道安成效未達標，毒駕案件也逐年增長。交通部表示，死亡人數確實下降，僅7縣市增加受傷人數，已特別進行輔導；毒駕部分，除推動高風險加費制度，同時也積極與內政部、法務部溝通，今下午也會再討論法規部分。

立法院交通委員會今審查「交通部單位預算」、「直轄及縣市政府一般性補助款」，針對「交通運輸規劃及產業發展」預算，立委萬美玲、許智傑、李昆澤、陳素月均指出，交通部原訂去年交通死亡下降10%、行人死亡下降15%，實際僅分別下降5.5%及6.8%，而去年全國交通事故死傷53萬6992人，較前年增加9609人，行人死傷也增加133人，未達降低交通事故願景；另外高齡及兒少死傷改善成效也未盡理想。

立委劉書彬說，交通部在死亡人數的數統計上存在嚴重瑕疵。交通部對外宣稱自身統計數據有誤差，指稱有五分之一的案件並非交通事故死亡，企圖藉由質疑身舊有數據來降低死亡人數鋪路。

交通部路政及道安司司長吳東凌說，雖然去年整體交通死傷人數增加，但應該要分開看，死亡人數其實是全面下降，受傷人數也並非全面上升，在22縣市當中，有15縣市下降、7縣市上升，若以六都來看，僅台北市及新北市上升，交通部已針對這些縣市的地方特性及原因特別輔導。

立委徐富癸表示，根據警方統計，2025年毒駕移送逾8600件，相較2024年增加6000多件；酒駕部分，移送法辦件數達3.1萬多人，相較2024年同期2.7萬多人，增加3600多人，增幅13％。徐富癸說，光是酒駕就造成將近9000人死傷，這些高風險行為不僅造成社會成本，也增加整體保險負擔。

立委黃健豪也說，毒駕問題日益嚴重，從2023年1至9月的119件，暴增至2024年同期的1823件；因讀駕肇事導致死亡人數也呈攀升趨勢，2023、2024年分別增至3人及5人，2025年上半年2人，認為交通部應加強針對毒駕累犯的裁罰強度。

另外，黃健豪也指出，有台灣大學農業經濟學系研究團隊針對「機車兩段式左轉」進行研究，發現取消兩段式左轉後，整體交通事故下降21%、受傷人數下降19%，交通部仍耗費高達1億元繼續宣導增加事故風險的舊思維。

對此，交通部公共運輸及監理司長胡迪琦說，毒駕確實涉及道安並造成保險負擔，因此強制險部分有與金管會溝通，金管會有規畫針對高風險加費制度；此外，也積極與內政部、法務部溝通，今天下午也會再討論法規部分；機車兩段式左轉部分，都是依照規定、標線標誌行車，運研所目前也有相關研究，未來也會依照運研所結果來規畫。