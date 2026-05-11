快訊

伊朗戰爭第2波能源衝擊來了！亞洲比歐洲早4周有感 這區域最慘

拒攔查開車拖行撞死派出所長一審判死刑 女毒蟲真面目首曝光！

石崇良稱三班護病比怕跳票就再投賴總統 蔣萬安一句話砲轟賴政府

聽新聞
0:00 / 0:00

世衛行動團將出發 石崇良：今年首導入台灣智慧醫療展

中央社／ 台北11日電

世界衛生大會在即，世衛行動團將出發，衛福部長石崇良今天說，今年首度導入台灣智慧醫療與健康展，盼讓Taiwan Can Help落實。此外，保持與美國公衛交流，確保雙邊合作關係。

第79屆世界衛生大會（WHA）將於5月18日在瑞士日內瓦登場，民進黨立委王正旭今天在立法院社會福利及衛生環境委員會，關切衛生福利部赴日內瓦參與WHA周邊活動並進行國際對話規劃。他提醒，WHA周邊會議是非常重要的場域，能推廣台灣在國際上可以提供的協助，是全球公衛體系不可或缺的角色。

石崇良表示，今年的WHA行動團與外交部合作，在周邊活動中舉辦了4場國際論壇，主題包括醫療韌性、智慧醫療、癌症防治及C型肝炎防治，藉此將台灣的經驗分享給國際，並與各國專家交流學習。

石崇良說，今年同步導入「台灣智慧醫療與健康展」，這是第1次舉行，將整合外交、醫療及經貿等領域，讓相關醫療體系及業者共同前往日內瓦，在重要國際衛生單位首長匯聚期間，使Taiwan Can Help的精神被看見，甚至真正落地，這也是今年與往年不同之處。

另外，王正旭指出，美國因世界衛生組織（WHO）防疫成效不理想，及該組織受到其他國家過度影響，已退出WHO，美國將更傾向以雙邊、結果導向的方式推動全球衛生安全，這也讓台灣可能有更多空間與美國建立雙邊合作關係，台灣與美國的學術合作需要尋求更好的突破。

對於美國今年明確表態不參加WHA，石崇良認為，非常可惜，因為WHA仍是全球公共衛生的重要平台，台灣不能缺席。

石崇良指出，台美在公衛與醫療領域已有合作備忘錄，且目前正洽談續簽。台灣每年會專門邀請美國現職衛生官員來台參加衛生福利論壇，今年6月將舉行論壇，8月也將舉辦美國各州衛生官員圓桌論壇，透過實質交流與互動，進一步增強雙邊合作關係。

WHA 石崇良 王正旭

延伸閱讀

林佳龍、石崇良前進WHA場邊辦展 江啟臣的點子

醫療院所裝設監視器 石崇良：公共空間可錄影無須標示

三班護病比2年緩衝石崇良提3大理由 王育敏籲116年就應上路

三班護病比延後惹怒護理界 陳玉鳳嗆告石崇良瀆職

相關新聞

台鐵事故頻傳預算遭凍5千萬 董座鄭光遠：異常事件主管連帶罰

台鐵重大事故頻傳，運安會日前指出人為因素導致占最高，立法院今審查115年交通部預算，其中營業基金遭凍結5000萬元，立委指出，台鐵去年起發生多起重大事故且未有改善跡象；台鐵董事長鄭光遠表示，未來員工若未依SOP導致異常事件發生，主管也會連帶處罰，並針對損害求償。

醫院無紙化／台大醫院10月起不主動提供檢驗單 醫改會：實在有些倉促

台大醫院10月1日起，將不主動提供紙本「檢驗檢查單」。醫療改革基金會執行長林雅惠說，台大醫院今年1月起「不主動提供收據」新制才剛上路，該會憂心就醫民眾很難發現醫療費用是否有被超收問題，而出現醫療糾紛，目前這問題尚未完全解決，今年10月再擴大至檢驗檢查單，「真的有些倉促」，呼籲院方審慎評估，並搭配多元輔導方式，讓民眾擁有自主選擇紙本或不要紙本的權益。

淡水到八里車程省25分鐘！淡江大橋下周將通車 這行為最高開罰6000

串聯淡水與八里的淡江大橋將於5月12日正式通車，未來可縮短約15公里路程、節省約25分鐘車程。新北市警局提醒，通車初期預估將湧入大量車潮，呼籲用路人保持耐心、遵守速限、分流管制與交通規定，共同維護行車安全與交通順暢。

350組在等！鼎泰豐母親節候位220分鐘 網驚：不如搭高鐵去別縣市吃

母親節當天，台中鼎泰豐出現350桌候位，等候時間長達220分鐘，引發網友熱議。許多人質疑為何選擇在節日當天排隊，並建議設立第二間分店以分散人潮。

搭機打電話最重關5年！飛航模式為何重要？旅遊達人曝「風險關鍵」

搭飛機時，空服員總會提醒旅客把手機切成飛航模式，但不少人其實心裡都曾疑惑「現在科技那麼進步，真的有差嗎？」對此，「蓋瑞哥 機票獵人」近日就在社群發文解釋，其實飛航模式背後關鍵仍與飛安有關，尤其飛機起降期間，更不能輕忽任何潛在干擾。

三合一快篩來了！一次驗新冠＋AB流感 林氏璧狂讚：旅行必備

家用版「呼吸道三合一快篩」終於要在台灣開賣了！前台大感染科醫師、旅遊達人林氏璧近日在臉書分享，食藥署已核准可同時檢測新冠、A型流感與B型流感的家用快篩試劑，預計最快5月底陸續鋪貨到藥局，民眾「終於不用一直猜到底是流感還是新冠」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。