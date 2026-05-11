世衛行動團將出發 石崇良：今年首導入台灣智慧醫療展

世界衛生大會在即，世衛行動團將出發，衛福部長石崇良今天說，今年首度導入台灣智慧醫療與健康展，盼讓Taiwan Can Help落實。此外，保持與美國公衛交流，確保雙邊合作關係。

第79屆世界衛生大會（WHA）將於5月18日在瑞士日內瓦登場，民進黨立委王正旭今天在立法院社會福利及衛生環境委員會，關切衛生福利部赴日內瓦參與WHA周邊活動並進行國際對話規劃。他提醒，WHA周邊會議是非常重要的場域，能推廣台灣在國際上可以提供的協助，是全球公衛體系不可或缺的角色。

石崇良表示，今年的WHA行動團與外交部合作，在周邊活動中舉辦了4場國際論壇，主題包括醫療韌性、智慧醫療、癌症防治及C型肝炎防治，藉此將台灣的經驗分享給國際，並與各國專家交流學習。

石崇良說，今年同步導入「台灣智慧醫療與健康展」，這是第1次舉行，將整合外交、醫療及經貿等領域，讓相關醫療體系及業者共同前往日內瓦，在重要國際衛生單位首長匯聚期間，使Taiwan Can Help的精神被看見，甚至真正落地，這也是今年與往年不同之處。

另外，王正旭指出，美國因世界衛生組織（WHO）防疫成效不理想，及該組織受到其他國家過度影響，已退出WHO，美國將更傾向以雙邊、結果導向的方式推動全球衛生安全，這也讓台灣可能有更多空間與美國建立雙邊合作關係，台灣與美國的學術合作需要尋求更好的突破。

對於美國今年明確表態不參加WHA，石崇良認為，非常可惜，因為WHA仍是全球公共衛生的重要平台，台灣不能缺席。

石崇良指出，台美在公衛與醫療領域已有合作備忘錄，且目前正洽談續簽。台灣每年會專門邀請美國現職衛生官員來台參加衛生福利論壇，今年6月將舉行論壇，8月也將舉辦美國各州衛生官員圓桌論壇，透過實質交流與互動，進一步增強雙邊合作關係。