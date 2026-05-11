久坐馬桶滑手機易得痔瘡 醫師提醒「速戰速決」

台中市澄清醫院中港分院大腸直腸外科主任邱錫雄說，近年痔瘡患者年齡降到10多歲，如果坐馬桶有滑手機、看書報習慣，肛門血液回流變差易痔瘡，上廁所解便還是要「速戰速決」。

邱錫雄今天透過新聞稿表示，較長時間斷斷續續用力解便，會造成肛門靜脈充血，導致肛門靜脈曲張，易形成痔瘡。近幾年門診17、18歲年輕患者有增加趨勢，呼籲民眾上廁所解便還是要「速戰速決」。

邱錫雄說，多數痔瘡無症狀，部分以出血、疼痛、肛門搔癢或肛門有異物感（跑出1塊肉）等症狀表現，輕微可泡溫水或擦藥，嚴重需手術治療。

邱錫雄以31歲患者為例表示，患者習慣坐馬桶滑手機，多年受痔瘡困擾，生完第2胎後痔瘡加劇，初期由於尷尬且怕手術而拖延就醫，雖選最單純「痔瘡橡皮筋結紮手術」，但過程極痛苦且恢復緩慢，讓患者更恐懼後續治療。

邱錫雄說，患者得知有雷射痔瘡消融手術，不像傳統手術後須繁瑣泡盆（溫水坐浴），術後自我照顧非常方便，最大優點是不傷及肛門括約肌及腸道黏膜，才鼓起勇氣接受治療，經門診檢查發現患者內外痔嚴重，手術後僅請假3天，第4天就回公司上班，幾乎不影響生活。