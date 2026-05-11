台鐵事故頻傳預算遭凍5千萬 董座鄭光遠：異常事件主管連帶罰

台鐵重大事故頻傳，運安會日前指出人為因素導致占最高，立法院今審查115年交通部預算，其中營業基金遭凍結5000萬元，立委指出，台鐵去年起發生多起重大事故且未有改善跡象；台鐵董事長鄭光遠表示，未來員工若未依SOP導致異常事件發生，主管也會連帶處罰，並針對損害求償。

立法院交通委員會今審查「交通部單位預算」、「直轄及縣市政府一般性補助款」，其中營業基金部分，立委陳清龍表示，「台鐵營運虧損及提升行車安全作為補貼」編列78億9878萬7000元預算，但去年起至今年4月持續發生多起人為事故，顯見此計畫成效未落實，建議凍結預算30％。

立委徐富癸指出，近期台鐵車站及其周邊遭發生多起事故，並發生零星死傷意外，統計車站安全防護人員配置，近3年鐵路員警人數，2023年778人、2024年705人、2025年至迄今有706人，整體呈現下降趨勢，且目前僅有2大車站聘僱保全，包含台北車站9人、高雄車站6人，整體維安人力難以維護車站安全，認為交通部及台鐵應在大站設置鐵路警察服務台，並協助台鐵增補保全人力。

徐富癸進一步指出，去年截至7月底，台鐵轄管鐵路橋樑共有1149座，其中橋齡逾50年者占34.9％，40至50年者占19.06％，合計逾40年者占比高達53.9％，超過一半以上，顯示橋樑系統整體已進入高齡化階段，結構老化與維修需求日益增加。

鄭光遠表示，今年1至3月異常事件與去年同期相比下降25%，去年全年異常事件也較前年降低12%，會按照既定方向每周檢討異常事件。

鄭光遠指出，若員工沒有依照SOP導致異常事件發生，主管要連帶處罰，造成的損害也會求償，希望遏止異常事件發生，建議預算凍結1%，1個月內提書面報告。

經交通委員會討論後，最終針對營業基金308億5650萬5千元，決議凍結5000萬元，相關單位需於1個月內提書面報告。