快訊

保護女兒…婦用大腿「頂撞」別人的女兒 判拘50日不得易科罰金

台股收漲186點 聯發科七強領多頭、南亞科帶記憶體股匯人氣

世界最偏遠小島驚傳漢他病例！英國急派傘兵醫護 空降登島畫面曝

聽新聞
0:00 / 0:00

台鐵事故頻傳預算遭凍5千萬 董座鄭光遠：異常事件主管連帶罰

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵編號R203柴電機車於花蓮縣和仁車站調車時，疑似因號誌建立股道錯誤，與鄰近股道運轉中的幸福水泥公司貨物列車發生衝撞。圖／運安會提供
台鐵編號R203柴電機車於花蓮縣和仁車站調車時，疑似因號誌建立股道錯誤，與鄰近股道運轉中的幸福水泥公司貨物列車發生衝撞。圖／運安會提供

台鐵重大事故頻傳，運安會日前指出人為因素導致占最高，立法院今審查115年交通部預算，其中營業基金遭凍結5000萬元，立委指出，台鐵去年起發生多起重大事故且未有改善跡象；台鐵董事長鄭光遠表示，未來員工若未依SOP導致異常事件發生，主管也會連帶處罰，並針對損害求償。

立法院交通委員會今審查「交通部單位預算」、「直轄及縣市政府一般性補助款」，其中營業基金部分，立委陳清龍表示，「台鐵營運虧損及提升行車安全作為補貼」編列78億9878萬7000元預算，但去年起至今年4月持續發生多起人為事故，顯見此計畫成效未落實，建議凍結預算30％。

立委徐富癸指出，近期台鐵車站及其周邊遭發生多起事故，並發生零星死傷意外，統計車站安全防護人員配置，近3年鐵路員警人數，2023年778人、2024年705人、2025年至迄今有706人，整體呈現下降趨勢，且目前僅有2大車站聘僱保全，包含台北車站9人、高雄車站6人，整體維安人力難以維護車站安全，認為交通部及台鐵應在大站設置鐵路警察服務台，並協助台鐵增補保全人力。

徐富癸進一步指出，去年截至7月底，台鐵轄管鐵路橋樑共有1149座，其中橋齡逾50年者占34.9％，40至50年者占19.06％，合計逾40年者占比高達53.9％，超過一半以上，顯示橋樑系統整體已進入高齡化階段，結構老化與維修需求日益增加。

鄭光遠表示，今年1至3月異常事件與去年同期相比下降25%，去年全年異常事件也較前年降低12%，會按照既定方向每周檢討異常事件。

鄭光遠指出，若員工沒有依照SOP導致異常事件發生，主管要連帶處罰，造成的損害也會求償，希望遏止異常事件發生，建議預算凍結1%，1個月內提書面報告。

經交通委員會討論後，最終針對營業基金308億5650萬5千元，決議凍結5000萬元，相關單位需於1個月內提書面報告。

台鐵七堵調車場日前發生庫內列車車廂出軌意外。記者游明煌／攝影
台鐵七堵調車場日前發生庫內列車車廂出軌意外。記者游明煌／攝影

台鐵 運安會 交通部 交通事故 總預算

延伸閱讀

李家同／如何徹底改善台鐵和台電

台鐵下半年招募45名司機員 正式派任月薪5萬280元起

年損36億！遊蕩犬5年釀42死1.4萬傷 民團籲凍結動保預算

200億打造郵政A7園區屢出包 工會痛批：交通部還在狀況外？

相關新聞

台鐵事故頻傳預算遭凍5千萬 董座鄭光遠：異常事件主管連帶罰

台鐵重大事故頻傳，運安會日前指出人為因素導致占最高，立法院今審查115年交通部預算，其中營業基金遭凍結5000萬元，立委指出，台鐵去年起發生多起重大事故且未有改善跡象；台鐵董事長鄭光遠表示，未來員工若未依SOP導致異常事件發生，主管也會連帶處罰，並針對損害求償。

醫院無紙化／台大醫院10月起不主動提供檢驗單 醫改會：實在有些倉促

台大醫院10月1日起，將不主動提供紙本「檢驗檢查單」。醫療改革基金會執行長林雅惠說，台大醫院今年1月起「不主動提供收據」新制才剛上路，該會憂心就醫民眾很難發現醫療費用是否有被超收問題，而出現醫療糾紛，目前這問題尚未完全解決，今年10月再擴大至檢驗檢查單，「真的有些倉促」，呼籲院方審慎評估，並搭配多元輔導方式，讓民眾擁有自主選擇紙本或不要紙本的權益。

淡水到八里車程省25分鐘！淡江大橋下周將通車 這行為最高開罰6000

串聯淡水與八里的淡江大橋將於5月12日正式通車，未來可縮短約15公里路程、節省約25分鐘車程。新北市警局提醒，通車初期預估將湧入大量車潮，呼籲用路人保持耐心、遵守速限、分流管制與交通規定，共同維護行車安全與交通順暢。

350組在等！鼎泰豐母親節候位220分鐘 網驚：不如搭高鐵去別縣市吃

母親節當天，台中鼎泰豐出現350桌候位，等候時間長達220分鐘，引發網友熱議。許多人質疑為何選擇在節日當天排隊，並建議設立第二間分店以分散人潮。

搭機打電話最重關5年！飛航模式為何重要？旅遊達人曝「風險關鍵」

搭飛機時，空服員總會提醒旅客把手機切成飛航模式，但不少人其實心裡都曾疑惑「現在科技那麼進步，真的有差嗎？」對此，「蓋瑞哥 機票獵人」近日就在社群發文解釋，其實飛航模式背後關鍵仍與飛安有關，尤其飛機起降期間，更不能輕忽任何潛在干擾。

三合一快篩來了！一次驗新冠＋AB流感 林氏璧狂讚：旅行必備

家用版「呼吸道三合一快篩」終於要在台灣開賣了！前台大感染科醫師、旅遊達人林氏璧近日在臉書分享，食藥署已核准可同時檢測新冠、A型流感與B型流感的家用快篩試劑，預計最快5月底陸續鋪貨到藥局，民眾「終於不用一直猜到底是流感還是新冠」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。