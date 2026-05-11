快訊

保護女兒…婦用大腿「頂撞」別人的女兒 判拘50日不得易科罰金

台股收漲186點 聯發科七強領多頭、南亞科帶記憶體股匯人氣

世界最偏遠小島驚傳漢他病例！英國急派傘兵醫護 空降登島畫面曝

聽新聞
0:00 / 0:00

失智海嘯來襲 團體家屋淪制度孤兒立委齊轟籲納入給支付補破網

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
立委及業者今召開記者會，「失智症團體家屋」至今仍未納入長照給支付制度，只能仰賴補助維持運作，制度發展明顯落後。記者廖靜清／攝影
立委及業者今召開記者會，「失智症團體家屋」至今仍未納入長照給支付制度，只能仰賴補助維持運作，制度發展明顯落後。記者廖靜清／攝影

被視為最貼近社區、最能延緩退化的照顧模式失智症團體家屋，卻因長期未納入長照給支付制度，只能靠不穩定的補助苦撐，陷入缺錢、缺人、定位不明的困境。多位立委與多家團體家屋業者今日共同召開記者會，批團體家屋淪為制度孤兒，疾呼衛福部在推動長照3.0之際，應將其納入給支付體系。

針對當前困境，林月琴、賴惠員等立委協同實務工作者提出六大訴求，包括將失智症團體家屋正式納入長照給支付制度以建立穩定財源、明確定位為社區式照顧而非機構式住宿、檢討收費天花板與稅制設計、開放輕度失智者入住以強化延緩功能、研議全面性設立補助擴大量能，以及加速中階外籍人力招募。

林月琴強調，失智團體家屋不只沒有地、沒有錢的問題，更是定位不清導致的長照沙漠。政府雖宣稱推動長照3.0，但對團體家屋的配套依然空洞。目前許多團屋被迫在維持營運與留住專業人才之間掙扎，若不盡速將其納入給支付制度，不僅服務量能無法提升，第一線優質照顧單位恐將爆發撤退潮。

去年公布的長照3.0計畫中明確指出，要放寬社區式之團體家屋、夜間小規機，可聘僱符合一定語言能力檢定、照顧技術成熟之外國技術人力，但至今衛福部與勞動部依然未提出具體方案。林月琴強調，在失智症基本法完成前，制度不能慢半拍，唯有讓團體家屋穩定發展，台灣的失智照顧體系才能完整成形。

失智症團體家屋強調生活即復健，透過家庭式的溫馨環境與高人力比，協助長者維持生活尊嚴。立委劉建國指出，團體家屋肩負社區照顧重任，卻始終停留在試辦計畫階段，財務來源不穩定，且面臨高營運成本與稅制負擔，許多單位只能咬牙苦撐。

現行制度的另一大爭議在於僵化的門檻，目前團體家屋主要收治中度失智且須合併精神行為症狀的長者，輕度失智與獨居長者被排除在外。業者代表周孟賢指出，失智照顧的核心在於及早介入，但許多輕度失智或已有迫切需求、甚至獨居的長者，卻因不符門檻被排除在外，導致家屬照顧壓力瀕臨崩潰。

天主教中華聖母社會福利慈善事業基金會執行長黎世宏表示，台灣自2007年成立第一家失智症團體家屋至今已19年，全台卻僅有41家、服務不到600人，相較日本同樣推動約20多年、已發展出超過1萬4000家、服務21.6萬人的規模，差距驚人，直言「台灣政策不是在支持，而是在扼殺團體家屋」。

長照 失智症 林月琴

延伸閱讀

全台失智症破35萬人！她失智照護25年 練就「366招」守護長輩尊嚴

三班護病比入法 精神科急性病房卻被排除…學會：全民恐將承受風險

綠委推彈性工時、延長育嬰假 打造友善育兒職場

星期評論／莫讓補貼落差 成偏鄉交通斷鏈幫凶

相關新聞

台鐵事故頻傳預算遭凍5千萬 董座鄭光遠：異常事件主管連帶罰

台鐵重大事故頻傳，運安會日前指出人為因素導致占最高，立法院今審查115年交通部預算，其中營業基金遭凍結5000萬元，立委指出，台鐵去年起發生多起重大事故且未有改善跡象；台鐵董事長鄭光遠表示，未來員工若未依SOP導致異常事件發生，主管也會連帶處罰，並針對損害求償。

醫院無紙化／台大醫院10月起不主動提供檢驗單 醫改會：實在有些倉促

台大醫院10月1日起，將不主動提供紙本「檢驗檢查單」。醫療改革基金會執行長林雅惠說，台大醫院今年1月起「不主動提供收據」新制才剛上路，該會憂心就醫民眾很難發現醫療費用是否有被超收問題，而出現醫療糾紛，目前這問題尚未完全解決，今年10月再擴大至檢驗檢查單，「真的有些倉促」，呼籲院方審慎評估，並搭配多元輔導方式，讓民眾擁有自主選擇紙本或不要紙本的權益。

淡水到八里車程省25分鐘！淡江大橋下周將通車 這行為最高開罰6000

串聯淡水與八里的淡江大橋將於5月12日正式通車，未來可縮短約15公里路程、節省約25分鐘車程。新北市警局提醒，通車初期預估將湧入大量車潮，呼籲用路人保持耐心、遵守速限、分流管制與交通規定，共同維護行車安全與交通順暢。

350組在等！鼎泰豐母親節候位220分鐘 網驚：不如搭高鐵去別縣市吃

母親節當天，台中鼎泰豐出現350桌候位，等候時間長達220分鐘，引發網友熱議。許多人質疑為何選擇在節日當天排隊，並建議設立第二間分店以分散人潮。

搭機打電話最重關5年！飛航模式為何重要？旅遊達人曝「風險關鍵」

搭飛機時，空服員總會提醒旅客把手機切成飛航模式，但不少人其實心裡都曾疑惑「現在科技那麼進步，真的有差嗎？」對此，「蓋瑞哥 機票獵人」近日就在社群發文解釋，其實飛航模式背後關鍵仍與飛安有關，尤其飛機起降期間，更不能輕忽任何潛在干擾。

三合一快篩來了！一次驗新冠＋AB流感 林氏璧狂讚：旅行必備

家用版「呼吸道三合一快篩」終於要在台灣開賣了！前台大感染科醫師、旅遊達人林氏璧近日在臉書分享，食藥署已核准可同時檢測新冠、A型流感與B型流感的家用快篩試劑，預計最快5月底陸續鋪貨到藥局，民眾「終於不用一直猜到底是流感還是新冠」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。