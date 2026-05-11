失智海嘯來襲 團體家屋淪制度孤兒立委齊轟籲納入給支付補破網

被視為最貼近社區、最能延緩退化的照顧模式失智症團體家屋，卻因長期未納入長照給支付制度，只能靠不穩定的補助苦撐，陷入缺錢、缺人、定位不明的困境。多位立委與多家團體家屋業者今日共同召開記者會，批團體家屋淪為制度孤兒，疾呼衛福部在推動長照3.0之際，應將其納入給支付體系。

針對當前困境，林月琴、賴惠員等立委協同實務工作者提出六大訴求，包括將失智症團體家屋正式納入長照給支付制度以建立穩定財源、明確定位為社區式照顧而非機構式住宿、檢討收費天花板與稅制設計、開放輕度失智者入住以強化延緩功能、研議全面性設立補助擴大量能，以及加速中階外籍人力招募。

林月琴強調，失智團體家屋不只沒有地、沒有錢的問題，更是定位不清導致的長照沙漠。政府雖宣稱推動長照3.0，但對團體家屋的配套依然空洞。目前許多團屋被迫在維持營運與留住專業人才之間掙扎，若不盡速將其納入給支付制度，不僅服務量能無法提升，第一線優質照顧單位恐將爆發撤退潮。

去年公布的長照3.0計畫中明確指出，要放寬社區式之團體家屋、夜間小規機，可聘僱符合一定語言能力檢定、照顧技術成熟之外國技術人力，但至今衛福部與勞動部依然未提出具體方案。林月琴強調，在失智症基本法完成前，制度不能慢半拍，唯有讓團體家屋穩定發展，台灣的失智照顧體系才能完整成形。

失智症團體家屋強調生活即復健，透過家庭式的溫馨環境與高人力比，協助長者維持生活尊嚴。立委劉建國指出，團體家屋肩負社區照顧重任，卻始終停留在試辦計畫階段，財務來源不穩定，且面臨高營運成本與稅制負擔，許多單位只能咬牙苦撐。

現行制度的另一大爭議在於僵化的門檻，目前團體家屋主要收治中度失智且須合併精神行為症狀的長者，輕度失智與獨居長者被排除在外。業者代表周孟賢指出，失智照顧的核心在於及早介入，但許多輕度失智或已有迫切需求、甚至獨居的長者，卻因不符門檻被排除在外，導致家屬照顧壓力瀕臨崩潰。

天主教中華聖母社會福利慈善事業基金會執行長黎世宏表示，台灣自2007年成立第一家失智症團體家屋至今已19年，全台卻僅有41家、服務不到600人，相較日本同樣推動約20多年、已發展出超過1萬4000家、服務21.6萬人的規模，差距驚人，直言「台灣政策不是在支持，而是在扼殺團體家屋」。