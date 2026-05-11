350組在等！鼎泰豐母親節候位220分鐘 網驚：不如搭高鐵去別縣市吃

以美味多汁的小籠包聞名國際的連鎖餐飲品牌「鼎泰豐」，向來是台灣人及外國觀光客的美食首選。然而，每逢重要節日，其門店外的排隊人潮總是讓人望而卻步。今年母親節，台中大遠百地下一樓的鼎泰豐再度上演驚人候位場景，吸引大批網友熱議。

一名女網友在社群平台「Threads」分享了一段短影音，並附文寫道：「母親節快樂，等候組數：約350桌，候位時間：220分鐘，結論：辛苦各位媽媽了」。影片顯示，當天上午10點20分，百貨公司尚未正式營業，鼎泰豐的排隊人潮已經從地下三樓一路排到地下二樓，場面十分壯觀。

影片一出，立刻引發網友們的熱烈討論。「為什麼一定要在母親節當天吃？平常不能孝順嗎？」、「帶媽媽出門排隊兩個多小時，這樣真的不累嗎？」、「與其花三小時排隊，不如帶媽媽去做SPA放鬆一下」等留言紛紛湧現。

不少網友也提出建議，認為台中應該設立第二間鼎泰豐門市，以分散人潮；也有網友提到，「鼎泰豐不能先訂位，建議避開節日高峰期」。甚至有人表示，「花220分鐘等候，不如直接搭高鐵到其他縣市用餐」。

同時，北部的鼎泰豐分店也面臨相似情況。一名住在外縣市的網友也曾經在「Threads」發文抱怨，板橋大遠百店的人潮總是爆滿，並詢問北部是否有生意相對冷清的分店。引來大批網友熱議並分享了多家相對冷門的分店建議，包括信義商圈的新光三越A4店及遠百A13店、天母店，以及台北101店等。

還有內行老饕建議，如果單純為了解饞，不妨選擇由鼎泰豐前師傅開設的餐館，味道幾乎一致，但排隊時間卻大幅縮短。