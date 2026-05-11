隔代教養壓力大 6成逆境家庭每月赤字3000元

台灣在2025年底正式邁入超高齡社會，65歲以上人口占比突破20%。兒福聯盟統計，15%逆境家庭為隔代教養，超過60%入不敷出每月赤字3000元。兒盟現正募集3000位愛心供電者，邀請大眾以每月600元的穩定捐款，讓弱勢孩子獲得吃飽穿暖、健康長大的機會。

兒盟指出，逆境家庭的照顧者長期處於過載狀態，據調查，逆境家庭每月收支平均入不敷出達3000元，當基本餐費支出就約占家戶總支出的3成，孩子在醫療與教育上的需求恐怕最先被犧牲。而整體逆境家庭中有34.9%面臨教育問題，15.3%則受限於醫療資源不足。

兒盟指出，兩歲的咘咘（化名）發展較慢，沉默背後隱藏著成長資源的匱乏，咘咘的母親因中度智能障礙限制了照顧量能，外祖父則因年事已高，難以獨自應對繁瑣的療育流程與環境刺激需求。

兒盟介入後，社工不僅陪同就醫，更在診間擔任溝通橋樑，將艱澀醫囑化為日常居家的互動練習。經過一年多穩定的復健陪伴，原本對外界幾乎沒有反應的咘咘有了顯著改變；除了學會辨認五官與表達飢餓需求，咘咘也蛻變為會主動介紹玩具，這份轉變讓外祖父理解，及早介入確實能幫助孩子，在發展黃金期補足家庭環境中遺漏的刺激，重新找回成長的動力。

另一名孩子小太陽（化名）自出生後，主要照顧責任便落在阿嬤身上，早年阿嬤因丈夫過世留下的高額債務，長期身處經濟黑洞中，在生母無法履行母職後，阿嬤選擇留下來照顧孫子。面對家中突如其來的變故，阿嬤雖已年邁體衰，仍支撐起小太陽的成長環境，這種隔代教養樣態占兒盟逆境服務家庭的 15.3%，且有61.9%的家戶月收入入不敷出。統計數據顯示，單親型態比例達55.7%，許多高齡照顧者在經濟壓迫與體力極限下獨自苦撐。

兒盟指出，逆境家庭的照顧者長期處於過載狀態，據調查，逆境家庭每月收支平均入不敷出達3000元，兒盟現正募集3000位愛心供電者，邀請大眾以每月600 元的穩定捐款，成為弱勢孩子的行動電源，確保每個像咘咘和小太陽一樣的孩子，都能在不斷電的環境中，獲得吃飽穿暖、健康長大的機會。