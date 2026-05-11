快訊

保護女兒…婦用大腿「頂撞」別人的女兒 判拘50日不得易科罰金

台股收漲186點 聯發科七強領多頭、南亞科帶記憶體股匯人氣

世界最偏遠小島驚傳漢他病例！英國急派傘兵醫護 空降登島畫面曝

聽新聞
0:00 / 0:00

隔代教養壓力大 6成逆境家庭每月赤字3000元

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
兒福聯盟統計，15%逆境家庭為隔代教養，超過60%入不敷出每月赤字3000元。圖／聯合報系資料照
兒福聯盟統計，15%逆境家庭為隔代教養，超過60%入不敷出每月赤字3000元。圖／聯合報系資料照

台灣在2025年底正式邁入超高齡社會，65歲以上人口占比突破20%。兒福聯盟統計，15%逆境家庭為隔代教養，超過60%入不敷出每月赤字3000元。兒盟現正募集3000位愛心供電者，邀請大眾以每月600元的穩定捐款，讓弱勢孩子獲得吃飽穿暖、健康長大的機會。

兒盟指出，逆境家庭的照顧者長期處於過載狀態，據調查，逆境家庭每月收支平均入不敷出達3000元，當基本餐費支出就約占家戶總支出的3成，孩子在醫療與教育上的需求恐怕最先被犧牲。而整體逆境家庭中有34.9%面臨教育問題，15.3%則受限於醫療資源不足。

兒盟指出，兩歲的咘咘（化名）發展較慢，沉默背後隱藏著成長資源的匱乏，咘咘的母親因中度智能障礙限制了照顧量能，外祖父則因年事已高，難以獨自應對繁瑣的療育流程與環境刺激需求。

兒盟介入後，社工不僅陪同就醫，更在診間擔任溝通橋樑，將艱澀醫囑化為日常居家的互動練習。經過一年多穩定的復健陪伴，原本對外界幾乎沒有反應的咘咘有了顯著改變；除了學會辨認五官與表達飢餓需求，咘咘也蛻變為會主動介紹玩具，這份轉變讓外祖父理解，及早介入確實能幫助孩子，在發展黃金期補足家庭環境中遺漏的刺激，重新找回成長的動力。

另一名孩子小太陽（化名）自出生後，主要照顧責任便落在阿嬤身上，早年阿嬤因丈夫過世留下的高額債務，長期身處經濟黑洞中，在生母無法履行母職後，阿嬤選擇留下來照顧孫子。面對家中突如其來的變故，阿嬤雖已年邁體衰，仍支撐起小太陽的成長環境，這種隔代教養樣態占兒盟逆境服務家庭的 15.3%，且有61.9%的家戶月收入入不敷出。統計數據顯示，單親型態比例達55.7%，許多高齡照顧者在經濟壓迫與體力極限下獨自苦撐。

兒盟指出，逆境家庭的照顧者長期處於過載狀態，據調查，逆境家庭每月收支平均入不敷出達3000元，兒盟現正募集3000位愛心供電者，邀請大眾以每月600 元的穩定捐款，成為弱勢孩子的行動電源，確保每個像咘咘和小太陽一樣的孩子，都能在不斷電的環境中，獲得吃飽穿暖、健康長大的機會。

社工 兒福聯盟 隔代教養 弱勢家庭

延伸閱讀

母親節不只是康乃馨 社福團體籲看見照顧者重擔

想逃離的家 新住民媽媽家暴求生路

從5處到50處！臺中公托倍倍增　用城市的愛陪孩子長大

育兒家庭負擔沉重 托盟盼減工時不減薪

相關新聞

台鐵事故頻傳預算遭凍5千萬 董座鄭光遠：異常事件主管連帶罰

台鐵重大事故頻傳，運安會日前指出人為因素導致占最高，立法院今審查115年交通部預算，其中營業基金遭凍結5000萬元，立委指出，台鐵去年起發生多起重大事故且未有改善跡象；台鐵董事長鄭光遠表示，未來員工若未依SOP導致異常事件發生，主管也會連帶處罰，並針對損害求償。

醫院無紙化／台大醫院10月起不主動提供檢驗單 醫改會：實在有些倉促

台大醫院10月1日起，將不主動提供紙本「檢驗檢查單」。醫療改革基金會執行長林雅惠說，台大醫院今年1月起「不主動提供收據」新制才剛上路，該會憂心就醫民眾很難發現醫療費用是否有被超收問題，而出現醫療糾紛，目前這問題尚未完全解決，今年10月再擴大至檢驗檢查單，「真的有些倉促」，呼籲院方審慎評估，並搭配多元輔導方式，讓民眾擁有自主選擇紙本或不要紙本的權益。

淡水到八里車程省25分鐘！淡江大橋下周將通車 這行為最高開罰6000

串聯淡水與八里的淡江大橋將於5月12日正式通車，未來可縮短約15公里路程、節省約25分鐘車程。新北市警局提醒，通車初期預估將湧入大量車潮，呼籲用路人保持耐心、遵守速限、分流管制與交通規定，共同維護行車安全與交通順暢。

350組在等！鼎泰豐母親節候位220分鐘 網驚：不如搭高鐵去別縣市吃

母親節當天，台中鼎泰豐出現350桌候位，等候時間長達220分鐘，引發網友熱議。許多人質疑為何選擇在節日當天排隊，並建議設立第二間分店以分散人潮。

搭機打電話最重關5年！飛航模式為何重要？旅遊達人曝「風險關鍵」

搭飛機時，空服員總會提醒旅客把手機切成飛航模式，但不少人其實心裡都曾疑惑「現在科技那麼進步，真的有差嗎？」對此，「蓋瑞哥 機票獵人」近日就在社群發文解釋，其實飛航模式背後關鍵仍與飛安有關，尤其飛機起降期間，更不能輕忽任何潛在干擾。

三合一快篩來了！一次驗新冠＋AB流感 林氏璧狂讚：旅行必備

家用版「呼吸道三合一快篩」終於要在台灣開賣了！前台大感染科醫師、旅遊達人林氏璧近日在臉書分享，食藥署已核准可同時檢測新冠、A型流感與B型流感的家用快篩試劑，預計最快5月底陸續鋪貨到藥局，民眾「終於不用一直猜到底是流感還是新冠」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。