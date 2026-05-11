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影／環團指民進黨8年不主動汰煤 呼籲拒絕再空白授權

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
立法院衛環委員會今天將舉行「空氣汙染防制法」公聽會。環保團體會前舉行記者會，主張「汰煤才是最優先的國防」，並在會中高喊「民進黨八年不主動汰煤，拒絕再空白授權」。記者胡經周／攝影
立法院衛環委員會今天將舉行「空氣汙染防制法」公聽會。環保團體會前舉行記者會，主張「汰煤才是最優先的國防」，並在會中高喊「民進黨八年不主動汰煤，拒絕再空白授權」。記者胡經周／攝影

國民黨、民眾黨推動「空汙法」修法，主張生煤管制權限回歸地方，強化縣市政府對燃煤電廠的裁量權，引發產業界憂心衝擊供電。但因本次修正爭議大，立法院衛環委會4月29日審查後決議逐條前先辦公聽會，聽取各方意見，並擇期再審。

立法院衛環委員會今天將舉行「空氣汙染防制法」公聽會。環保團體會前舉行記者會，主張「汰煤才是最優先的國防」，並在會中高喊「民進黨八年不主動汰煤，拒絕再空白授權」。台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃表示，民進黨過去主張「愛鄉土」，結果受苦的人不能出聲，台中居民受中火蹂躪已經30年，但卻無法出聲，表示政府強力阻擋《空汙法》修正，恐是壓垮「健康台灣」、「信賴台灣」的最後一根稻草。

立法院衛環委員會今天將舉行「空氣汙染防制法」公聽會。環保團體會前舉行記者會，主張「汰煤才是最優先的國防」，並在會中高喊「民進黨八年不主動汰煤，拒絕再空白授權」。記者胡經周／攝影
立法院衛環委員會今天將舉行「空氣汙染防制法」公聽會。環保團體會前舉行記者會，主張「汰煤才是最優先的國防」，並在會中高喊「民進黨八年不主動汰煤，拒絕再空白授權」。記者胡經周／攝影

空氣汙染防制法 民進黨 民眾黨 燃煤機組 供電

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