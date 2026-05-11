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三班護病比延後上路惹怒護理界 陳玉鳳嗆告石崇良「瀆職、圖利資方」

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
陳玉鳳表示，後續也會赴地檢署提告衛福部長石崇良瀆職及圖利資方。記者廖靜清／攝影
陳玉鳳表示，後續也會赴地檢署提告衛福部長石崇良瀆職及圖利資方。記者廖靜清／攝影

立法院日前三讀通過「醫療法」部分條文修正案，正式將三班護病比納入法制，但衛福部規畫給予兩年緩衝期，預計117年5月1日上路，引爆護理界強烈反彈。台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳今日赴監察院陳情，痛批衛福部「刻意拖過選舉」，後續也將向地檢署提告衛福部長石崇良涉嫌瀆職、圖利資方。

陳玉鳳指出，日前與衛福部協商時，已明確向衛福部長石崇良表達，不應違背先前與護理團體達成的共識。她強調，當時衛福部曾承諾「116年12月前完成三班護病比入法」，如今卻改為117年5月才正式實施，令基層護理人員無法接受。

陳玉鳳說，過去立法院通過的「醫療法」版本中，未設有所謂「落日條款」或延後生效機制，質疑衛福部恐有違法疑慮。另113年實施三班護病比鼓勵措施，當時僅3成醫院達到標準，截至去年下半年，已有7成醫院達標。若醫院提早達標，政府應建立獎勵制度，「愈早完成、獎勵愈多」，不是直接延後上路時間。

陳玉鳳批評，衛福部在會議中並未真正聽取護理與病友團體意見，甚至在病友團體提出不同看法後，石崇良便直接表示「今天不會有任何結果」，隨即拍板定案，且在會中回嗆「歡迎你們去告我」。當下不少病友團體也質疑，「既然都已經決定好了，還找大家來開會做什麼？」

5月8日召開的三方協商會議，雖安排病友團體、醫院代表及護理團體各占三分之一席次，但護理團體認為，實際上仍由衛福部主導決策，會議機制形同虛設。陳玉鳳指出，「三分之一跟零有差嗎？只要不是絕對多數，就可能被操控。」部分護理團體選擇退出會議，不願意替政策背書，衛福部要為日後問題負全責。

陳玉鳳今日前往監察院告發衛福部違法組織委員會，後續也會赴地檢署提告石崇良瀆職及圖利資方。陳情書內容包括建請監察院針對衛福部放任全國病床數無序擴張，以及現任石崇良部長擅自推遲施行三班護病比期程之行政違失，予以專案調查並究責，以維法治尊嚴與國民安全。

陳玉鳳今至監察院舉發衛福部長期怠於履行「醫療法」合理分布醫療資源之法定義務，放任全國病床數無序擴張，並擅自推遲「三班護病比」法制化施行期程。記者廖靜清／攝影
陳玉鳳今至監察院舉發衛福部長期怠於履行「醫療法」合理分布醫療資源之法定義務，放任全國病床數無序擴張，並擅自推遲「三班護病比」法制化施行期程。記者廖靜清／攝影

石崇良 衛福部 工會 三班護病比 護理師

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