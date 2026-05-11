快訊

賴瑞隆領先柯志恩16% 比陳其邁還強不是假民調？

看不見返鄉路！福島的輻射污染土成為回家的矛盾與掙扎

葳格國際學校疑涉掏空上億校產遭搜索 檢方查扣一級主管手機

聽新聞
0:00 / 0:00

黑便、腹脹竟是「沉默巨獸」作祟 20公分巨大腫瘤手術如拆彈

聯合報／ 記者張策王慧瑛／新北即時報導
亞東醫院成功摘除直徑達20.4公分十二指腸腫瘤，圖為腫瘤實體照片。圖／亞東醫院提供
亞東醫院成功摘除直徑達20.4公分十二指腸腫瘤，圖為腫瘤實體照片。圖／亞東醫院提供

反覆黑便、腹部變大，許多人以為只是腸胃不適或中年發福，卻不知背後可能暗藏危機。53歲陳小姐過去半年反覆出現黑便，腹部也逐漸隆起，直到今年3月因突發性右下腹劇烈疼痛，前往住家附近診所就醫，經超音波檢查發現右側腹部有巨大腫瘤，隨即轉診至亞東醫院急診進一步檢查與治療。

檢查後發現，陳小姐腹腔內竟藏有一顆直徑高達20.4公分巨大腫瘤，已造成嚴重貧血。經亞東醫療團隊手術成功完整切除腫瘤後，陳小姐術後恢復良好，目前持續接受標靶藥物治療，成功對抗這隻潛伏腹中的「沉默巨獸」。

亞東醫院一般外科醫師許志豪表示，腹腔腫瘤生長至20公分以上在臨床上相當少見，可能診斷包括腸胃道基質瘤、神經內分泌腫瘤或肉瘤等。由於腫瘤位於十二指腸周邊，鄰近胰臟、膽道及重要血管，解剖構造複雜，不僅必須完整切除腫瘤，更需避免術中破裂出血及傷及周邊器官，對手術團隊而言宛如拆解一顆「高風險炸彈」。

經完整術前評估後，醫療團隊安排手術治療。由於患者腹內腫瘤體積巨大，整體手術難度與風險控制都極具挑戰，所幸最終成功完整切除腫瘤。患者術後恢復穩定，未出現感染等不良併發症，並於術後第13天順利出院。

術後病理報告確認，陳小姐罹患的是高風險腸胃道基質瘤（GIST）。許志豪說，腸胃道基質瘤是消化道最常見的間質性腫瘤好發於胃部（約60%至70%）及小腸（約25%至35%），其中發生於十二指腸的案例相對少見。

由於十二指腸鄰近胰臟、膽道與主要血管，解剖位置複雜，因此手術難度相當高，能否完整切除腫瘤往往是治療成功的重要關鍵。許志豪醫師指出，陳小姐此次相當幸運，腫瘤位置仍可透過局部十二指腸切除達到完整切除目標，避免更大範圍的器官切除與重建。

他進一步說明，若術前評估顯示腫瘤侵犯範圍過廣、無法直接完整切除，臨床上也可先透過標靶藥物治療，如基利克（Imatinib）或紓癌特（Sunitinib），待腫瘤縮小後再安排手術，以提升完整切除機率與整體治療成效。

雖然手術已成功切除腫瘤，但高風險腸胃道基質瘤仍具有復發或轉移可能，因此術後追蹤與後續治療同樣重要。臨床建議高風險患者術後應持續接受至少三年的標靶藥物治療，以降低復發及轉移風險，同時需定期回診追蹤。陳小姐目前恢復情況穩定，持續接受標靶治療並配合門診監測，希望透過長期治療與追蹤，降低疾病再度復發的機率。

黑便、貧血恐為警訊，醫師揭腸胃道基質瘤三大徵兆。若是消化道出血，可能出現黑便、血便，或因慢性出血導致疲倦、虛弱與貧血

腹部症狀以悶痛、脹痛為主，常被誤認為一般腸胃不適。通常需腫瘤達一定大小，才較可能於觸診時發現。

由於症狀隱匿且進展緩慢，腸胃道基質瘤常被稱為「沉默的巨獸」，許多患者往往在腫瘤已明顯增大、甚至壓迫器官後才就醫。醫師提醒，若民眾出現長期不明原因貧血、反覆黑便、持續腹部不適或觸及異常腫塊，應儘早就醫檢查，把握治療時機。

醫師許志豪表示，腸胃道基質瘤症狀隱匿，若出現不明原因貧血、黑便或腹部異常腫塊要提高警覺。圖／亞東醫院提供
醫師許志豪表示，腸胃道基質瘤症狀隱匿，若出現不明原因貧血、黑便或腹部異常腫塊要提高警覺。圖／亞東醫院提供

腹部電腦斷層影像顯示巨大腹腔腫瘤（箭頭處）。圖／亞東醫院提供
腹部電腦斷層影像顯示巨大腹腔腫瘤（箭頭處）。圖／亞東醫院提供

上消化道內視鏡顯示十二指腸黏膜下腫瘤並伴隨潰瘍（箭頭處）。圖／亞東醫院提供
上消化道內視鏡顯示十二指腸黏膜下腫瘤並伴隨潰瘍（箭頭處）。圖／亞東醫院提供

腫瘤 亞東醫院 腸胃道

延伸閱讀

鞋不合腳？拇趾外翻腳趾反覆摩擦疼痛 聯新國際醫：別拖快就醫

失智症治療新曙光 神經內科醫師：不是「變聰明」 是幫病程慢下來

醫生手術「摘錯病人器官」致死！理由超荒謬 還騙家屬是病變

越男越痛！2螺絲帽套生殖器 男子忍痛個多月、不能自拔腫脹變形

相關新聞

女扮吊死鬼25分鐘才被發現 疑親哥PO文質疑密室場域安全

台北市信義區松德路一處密室逃脫場所昨晚發生驚悚工作意外；30歲吳姓女員工在恐怖主題關卡扮演「吊死鬼」角色，演出過程疑似因繩索操作或安全防護出問題，導致吳女頸部遭勒住窒息。一名同事要找女員工聊天，找不到人才發現異狀，救下來時吳女已失去呼吸心跳，送醫搶救後已恢復生命跡象，現在加護病房持續治療。

醫院無紙化／台大醫院10月起不主動提供檢驗單 醫改會：實在有些倉促

台大醫院10月1日起，將不主動提供紙本「檢驗檢查單」。醫療改革基金會執行長林雅惠說，台大醫院今年1月起「不主動提供收據」新制才剛上路，該會憂心就醫民眾很難發現醫療費用是否有被超收問題，而出現醫療糾紛，目前這問題尚未完全解決，今年10月再擴大至檢驗檢查單，「真的有些倉促」，呼籲院方審慎評估，並搭配多元輔導方式，讓民眾擁有自主選擇紙本或不要紙本的權益。

三班護病比延後上路惹怒護理界 陳玉鳳嗆告石崇良「瀆職、圖利資方」

立法院日前三讀通過「醫療法」部分條文修正案，正式將三班護病比納入法制，但衛福部規畫給予兩年緩衝期，預計117年5月1日上路，引爆護理界強烈反彈。台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳今日赴監察院陳情，痛批衛福部「刻意拖過選舉」，後續也將向地檢署提告衛福部長石崇良涉嫌瀆職、圖利資方。

明起鋒面影響雨掃全台 周三周四雨勢加大防瞬間強降雨

又要變天了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日各地轉晴時多雲，北台雲量稍多；各地白天暖熱，午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率。

淡水到八里車程省25分鐘！淡江大橋下周將通車 這行為最高開罰6000

串聯淡水與八里的淡江大橋將於5月12日正式通車，未來可縮短約15公里路程、節省約25分鐘車程。新北市警局提醒，通車初期預估將湧入大量車潮，呼籲用路人保持耐心、遵守速限、分流管制與交通規定，共同維護行車安全與交通順暢。

凌晨0時59分花蓮萬榮鄉規模4.2地震 最大震度4級

05/11凌晨花蓮萬榮鄉發生芮氏規模4.2地震，深度約19公里，花蓮縣部分地區搖晃明顯，提醒民眾持續關注安全措施。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。