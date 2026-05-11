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女扮吊死鬼25分鐘才被發現 疑親哥PO文質疑密室場域安全

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
警方到達密室逃脫店家，員工引導警方進入。記者廖炳棋／翻攝
警方到達密室逃脫店家，員工引導警方進入。記者廖炳棋／翻攝

台北市信義區松德路一處密室逃脫場所昨晚發生驚悚工作意外；30歲吳姓女員工在恐怖主題關卡扮演「吊死鬼」角色，演出過程疑似因繩索操作或安全防護出問題，導致吳女頸部遭勒住窒息。一名同事要找女員工聊天，找不到人才發現異狀，救下來時吳女已失去呼吸心跳，送醫搶救後已恢復生命跡象，現在加護病房持續治療。

一名疑為吳女哥哥的網友在社群網路發文，表示妹妹目前仍在加護病房治療，因無法確認實際腦部缺氧時間，醫療團隊仍需觀察後續狀況。他原本不想公開發言，但看到部分媒體報導及網路留言不了解實際情況，甚至出現不恰當揣測與玩笑，家屬感到難受。

他指出，這起事件不只是「員工操作問題」或單純意外，是涉及密室逃脫場域的安全設計與勞動安全管理。妹妹過去曾向他提過，店內部分關卡設備疑似由員工自行製作，並非專業安全道具；他也看過部分關卡照片，使用繩索看起來像真實亞麻繩，若設備有勒頸、滑倒、承重或瞬間壓迫頸動脈等風險，理應有安全斷裂、防勒、防護吊掛及監控機制。

疑為吳女哥哥說，目前了解關主、員工活動區，似乎平常沒有監視器，只有客人體驗區有監視畫面；一場約90分鐘的密室逃脫，疑似僅配置一名員工負責現場。他強調家屬不是要責怪某一名員工，也不是製造對立，而是希望主管機關查明，讓密室逃脫產業的安全檢查、設備標準、人員配置與緊急應變制度被真正重視，避免未來再有人受害。

據了解，吳女昨天晚間擔任恐怖醫院主題的互動式遊戲NPC，她扮演一名上吊女鬼，從吳女進入扮演女鬼的區域工作開始，直到25分鐘後，才有一名在其他主題區工作的同事，因為想找吳女聊天，找不到人才到上吊女鬼的位置查看，這才發現吳女已出現意外。

吳女被救下後，一度失去呼吸心跳，送醫搶救後才恢復生命跡象，店家現場的布置是否符合防呆措施與安全規範，必須由市府勞檢單位鑑定後才能做出結果。

警方為確實勘察現場，還由工作人員示範如何操作，並調閱監視器，通知相關6人到場說明。警方表示，目前初步排除他人介入事證；吳女是在工作中因演出橋段受傷，家屬已對店家提出告訴。警方通知公司代表人古姓男子、黃姓男子到場說明，兩人完成筆錄後，全案依照過失傷害等罪嫌函送北檢偵辦。

恐怖主題 職業安全

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