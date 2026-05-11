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三班護病比兩年後上路石崇良提三大理由 立委王育敏籲116年就應上路

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
國民黨立委王育敏（左）表示，三班護病比上路時間，依護理界提出的116年12月1日實施，她認為是可行的，避免政策一延再延、造成惡性循環。圖／取自國會頻道
國民黨立委王育敏（左）表示，三班護病比上路時間，依護理界提出的116年12月1日實施，她認為是可行的，避免政策一延再延、造成惡性循環。圖／取自國會頻道

避免護理人力持續流失，立法院上周五（5月8日）正式立法將三班護病比入法，並於「醫療設置標準」訂立。衛福部目前研擬兩年緩衝期，將於117年5月1日上路，引發護理界不滿，要求應於116年12月1日實施。

立法院社會福利衛生環境委員會今審查115年度中央政府總預算案關於衛福部主管預算。國民黨立委蘇清泉質詢表示，護理人力問題備受關心，但衛福部需要兩年的緩衝期，引發護理界的不滿，國民黨團呼籲，應該在3個月、6個月就應實施。

國民黨立委王育敏也說，護理界爭取三班護病比入法歷時10年，對於三班護病比於117年5月1日上路，感到非常憤怒。她指出，衛福部自113年開始討論護病比獎勵標準，若是117年上路，總計是延後4年，而依護理界提出的116年12月1日實施，她認為應是可行的，避免政策一延再延、造成惡性循環。

對此，石崇良表示，護病比如在3個月、6個月內實施，對於醫療體系的運作「衝擊會非常大」，不能因為修法造成災難，必須有其步驟，因為人力增加並非一蹴可幾，而目前護理人力整備12項改革計畫已看到初步成果。

石崇良說，若於116年12月1日上路，因冬季流感季高峰季、肺炎增加，且又面臨農曆新年的長假，為避免重演急診壅塞，且農曆年後也將面臨一波離職潮，因此預計117年5月1日上路，「希望最後一哩路，可以安全著陸」。

王育敏表示，這些理由每年都會發生，不應該成為再拖延4個月的理由，她可以理解目前醫界反彈很大，呼籲石崇良應有決心、有效率，於116年12月1日上路。

衛福部 石崇良 王育敏

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