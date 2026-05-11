搭機打電話最重關5年！飛航模式為何重要？旅遊達人曝「風險關鍵」

搭飛機時，空服員總會提醒旅客把手機切成飛航模式，但不少人其實心裡都曾疑惑「現在科技那麼進步，真的有差嗎？」對此，「蓋瑞哥 機票獵人」近日就在社群發文解釋，其實飛航模式背後關鍵仍與飛安有關，尤其飛機起降期間，更不能輕忽任何潛在干擾。

他表示，很多人應該都遇過手機靠近喇叭時，突然發出「噠噠噠」的干擾聲。原因就是手機正在搜尋訊號時，電磁波影響了音響設備。而當飛機飛到高空、基地台訊號變弱時，手機還會自動提高發射功率，拼命搜尋訊號，進而增加干擾風險。

雖然現代飛機設備已經比過去更能隔絕雜訊，但在飛機起降這種最關鍵時刻，航空公司仍希望將所有潛在風險降到最低。蓋瑞哥也提醒，開啟飛航模式除了是規定，更是為了飛安著想，「任何一點潛在風險都必須避免」。

根據《民用航空法》第43條之2第1項規定，當航空器艙門關閉後至開啟前，若機組員宣布禁止使用通訊設備，乘客就不得使用可能干擾飛航或通訊的器材。若違規且不聽勸導，依《民航法》第102條，最高可處5年以下有期徒刑、拘役或15萬元以下罰金。

去年就曾發生一起真實案例。新竹一對70多歲彭姓姊妹，2025年10月搭乘長榮航空自韓國釜山返台時，在班機準備降落桃園機場期間，竟直接拿起手機使用LINE通話。由於當時空服員早已宣導禁止使用通訊設備，同機旅客發現後立刻通報空服員，班機落地後，兩人也被航空警察帶回偵辦。

法院審理後認定，兩人明知飛航期間禁止使用可能干擾飛航及通訊的器材，卻仍違規撥打網路電話，尤其飛機下降準備著陸時屬關鍵階段，恐對導航與通訊系統造成潛在風險，因此依違反《民航法》第102條非法使用干擾飛航器材罪，將姊妹倆各判罰金2萬元，得易服勞役。法官也直言，相關行為已對全機旅客生命與財產安全構成潛在威脅。