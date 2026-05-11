快訊

賴瑞隆領先柯志恩16% 比陳其邁還強不是假民調？

看不見返鄉路！福島的輻射污染土成為回家的矛盾與掙扎

葳格國際學校疑涉掏空上億校產遭搜索 檢方查扣一級主管手機

聽新聞
0:00 / 0:00

密室脫逃女員工扮鬼險「吊死」 勞檢出爐：違反3規定已要求停業

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
警方到達現場，由店家引導進入。記者廖炳棋／翻攝
警方到達現場，由店家引導進入。記者廖炳棋／翻攝

北市信義區一間密室逃脫館「邏思起子」昨晚發生驚悚的重大工安意外，一名女員工因工作需要扮「女吊死鬼」嚇人，竟差點把自己吊死。北市勞檢今天出爐，因場所未採取必要預防措施(如雙人協同作業)，已違職業安全衛生設施規則第21條規定，依法得處3萬元到30萬元罰鍰。

另外，勞檢處也發現，現場未實施風險評估及未使吳姓女員工接受職業安全衛生教育訓練部分，已違職業安全衛生法第5條第2項及職業安全衛生教育訓練規則第17條第1項之規定，亦將依法處理。

北市勞動局勞檢處表示，已要求現場停止營業，並要求雇主落實職災補償，強化現場危害風險鑒別，以保障勞工權益。

這起工安事故發生在松德路一處密室逃脫場所，昨晚30歲吳姓女員工在恐怖主題關卡扮演「吊死鬼」角色，演出過程疑似因繩索操作或安全防護出問題，導致吳女頸部遭勒住窒息。消防局昨晚7時許獲報到場時，吳女當時沒有生命徵象，緊急送往北醫搶救後，目前暫無生命危險。

警方指出，吳女送醫後暫無生命危險，目前住院觀察。吳女家屬已代為對店家提告，信義警分局詢後依過失傷害、過失致重傷罪嫌，函送台北地檢署偵辦。

勞檢 北市 職業安全

延伸閱讀

新北永和工安意外 印尼移工高處墜落送醫不治

新北女消防收氣墊...噁男猛拍臀部出言「屁股好翹喔」消防局報警提告

4人報案疑聖宜診所偷拍 警方11日函送北檢偵辦

疑遭十字弓射擊…三義犬隻胸口中箭1死1重傷 警方專案小組追查

相關新聞

女扮吊死鬼25分鐘才被發現 疑親哥PO文質疑密室場域安全

台北市信義區松德路一處密室逃脫場所昨晚發生驚悚工作意外；30歲吳姓女員工在恐怖主題關卡扮演「吊死鬼」角色，演出過程疑似因繩索操作或安全防護出問題，導致吳女頸部遭勒住窒息。一名同事要找女員工聊天，找不到人才發現異狀，救下來時吳女已失去呼吸心跳，送醫搶救後已恢復生命跡象，現在加護病房持續治療。

醫院無紙化／台大醫院10月起不主動提供檢驗單 醫改會：實在有些倉促

台大醫院10月1日起，將不主動提供紙本「檢驗檢查單」。醫療改革基金會執行長林雅惠說，台大醫院今年1月起「不主動提供收據」新制才剛上路，該會憂心就醫民眾很難發現醫療費用是否有被超收問題，而出現醫療糾紛，目前這問題尚未完全解決，今年10月再擴大至檢驗檢查單，「真的有些倉促」，呼籲院方審慎評估，並搭配多元輔導方式，讓民眾擁有自主選擇紙本或不要紙本的權益。

三班護病比延後上路惹怒護理界 陳玉鳳嗆告石崇良「瀆職、圖利資方」

立法院日前三讀通過「醫療法」部分條文修正案，正式將三班護病比納入法制，但衛福部規畫給予兩年緩衝期，預計117年5月1日上路，引爆護理界強烈反彈。台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳今日赴監察院陳情，痛批衛福部「刻意拖過選舉」，後續也將向地檢署提告衛福部長石崇良涉嫌瀆職、圖利資方。

明起鋒面影響雨掃全台 周三周四雨勢加大防瞬間強降雨

又要變天了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日各地轉晴時多雲，北台雲量稍多；各地白天暖熱，午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率。

淡水到八里車程省25分鐘！淡江大橋下周將通車 這行為最高開罰6000

串聯淡水與八里的淡江大橋將於5月12日正式通車，未來可縮短約15公里路程、節省約25分鐘車程。新北市警局提醒，通車初期預估將湧入大量車潮，呼籲用路人保持耐心、遵守速限、分流管制與交通規定，共同維護行車安全與交通順暢。

凌晨0時59分花蓮萬榮鄉規模4.2地震 最大震度4級

05/11凌晨花蓮萬榮鄉發生芮氏規模4.2地震，深度約19公里，花蓮縣部分地區搖晃明顯，提醒民眾持續關注安全措施。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。