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三合一快篩來了！一次驗新冠＋AB流感 林氏璧狂讚：旅行必備

聯合新聞網／ 綜合報導
林氏璧近日分享，食藥署已核准可同時檢測新冠、A型流感與B型流感的家用三合一快篩試劑，預計最快5月底陸續鋪貨到藥局。 示意圖／ingimage
林氏璧近日分享，食藥署已核准可同時檢測新冠、A型流感與B型流感的家用三合一快篩試劑，預計最快5月底陸續鋪貨到藥局。 示意圖／ingimage

家用版「呼吸道三合一快篩」終於要在台灣開賣了！前台大感染科醫師、旅遊達人林氏璧近日在臉書分享，食藥署已核准可同時檢測新冠、A型流感與B型流感的家用快篩試劑，預計最快5月底陸續鋪貨到藥局，民眾「終於不用一直猜到底是流感還是新冠」。

林氏璧表示期待這類產品已久。他透露，日本早已有新冠與流感合併快篩，自己到科教館替重症肌無力病友演講時，也特別提到旅行時若能備有三合一快篩，能更快判斷感染來源，搶下黃金治療時間。如今台灣也將正式開賣，讓他相當驚喜。

他也提到，過去市面上的流感快篩與三合一快篩，多半只能在醫療院所由專業人員操作，真正能帶回家自行檢測的，幾乎只有新冠快篩。如今家用版開放後，民眾不需跑醫院，就能在家同時檢測3種病毒，而且採檢方式也較簡單，不用再像以前一樣「捅鼻子捅超深」。

林氏璧也分享，自己未來應該會把三合一快篩放進旅行醫療小包中，特別是高風險族群，若出國時碰上當地疫情流行，提前備妥快篩與抗病毒藥物，其實能更安心。不過他也提醒，快篩終究只是初步工具，就算結果陰性，也不代表完全沒感染，若症狀持續惡化仍應儘速就醫。

藥師公會發言人黃彥儒也指出，目前不少民眾出現類流感症狀時，雖然會先買新冠快篩，但即使排除新冠，也無法確定是否為流感。未來三合一快篩上市後，可同時檢測新冠與A、B型流感，民眾若篩出陽性，也能更快決定是否就醫並取得抗病毒藥物。

衛福部食藥署則表示，該款家用三合一快篩其實已於去年11月取得醫療器材許可證，審核時除了檢驗敏感性與特異性，也要求產品必須讓一般民眾能在無醫護指導下自行正確操作。官方提醒，快篩仍只是輔助工具，若高燒、呼吸困難等症狀持續，仍應由醫師進一步診斷。

快篩 流感 新冠肺炎 林氏璧 出國旅遊

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