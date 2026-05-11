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誤食老鼠藥後果嚴重！藥師曝「黃金急救3步驟」：別自行催吐

聯合新聞網／ 綜合報導
藥師發文提醒，滅鼠藥多半使用第二代抗凝血劑，不只老鼠，貓狗甚至孩童誤食後都可能中毒。 聯合報系資料照／記者曾原信攝影
藥師發文提醒，滅鼠藥多半使用第二代抗凝血劑，不只老鼠，貓狗甚至孩童誤食後都可能中毒。 聯合報系資料照／記者曾原信攝影

最近台北市因街頭放置老鼠藥掀起爭議，不少民眾擔心流浪貓狗或孩童誤食風險。對此，「微笑藥師」廖偉呈在粉專「微笑藥師 Phar.Smile」也發文提醒，與其只討論「該不該放」，更重要的是先了解「老鼠藥裡到底放了什麼」。因為目前常見的滅鼠藥，多半使用第二代抗凝血劑，像是brodifacoum、bromadiolone等成分，不只老鼠，貓狗甚至孩童誤食後都可能中毒，家中有毛孩或幼童的家庭更要提高警覺。

老鼠藥到底是什麼成分？

微笑藥師指出，目前常見的滅鼠藥屬於「第二代抗凝血劑」，特點是採取延遲性致死設計。老鼠誤食後不會立刻死亡，而是約3至7天後因內出血死亡，目的是避免其他鼠群看到同伴當場暴斃後產生警戒。也因為毒性強、殘留時間長，一旦其他動物誤食，後果往往比想像中更嚴重。

為什麼貓狗誤食會出大事？

微笑藥師解釋，抗凝血劑會阻斷維生素K在肝臟中的循環，導致凝血因子失去作用。一旦身體出現小傷口或撞擊，就可能止不住血，最後引發內出血休克。最危險的是，這類中毒通常不會立刻出現症狀，許多飼主直到幾天後發現寵物流鼻血、血便、皮下瘀青、呼吸急促時，往往已錯過最佳搶救時機。

兒童誤觸怎麼辦？

除了毛孩外，孩童誤觸也是不少家長擔心的問題。微笑藥師提醒，若兒童疑似誤食老鼠藥，千萬不要自行催吐，應第一時間撥打119，並聯繫毒藥物防治諮詢中心，由專業醫療人員評估。由於解毒劑劑量需依照體重精算，處理方式與成人不同。

如何避免誤食？

微笑藥師也坦言，其實最難防的，是家外環境中的老鼠藥與鼠屍。無論公園、騎樓還是社區角落，都可能存在滅鼠藥風險。許多飼主因此外出時會幫寵物配戴嘴套或頭套，避免亂舔亂吃。

黃金急救 3 步驟

第一步：誤食2小時內，立刻送動物醫院催吐+活性碳吸附。

第二步：確診後，獸醫會給予 vitamin K1（phytonadione）解毒劑，brodifacoum 因脂溶性高、滯留時間長，療程通常需4至6週。

第三步：嚴重失血者需輸新鮮冷凍血漿補充凝血因子。

事實上，老鼠除了帶來誤食風險，本身也可能成為疾病傳播媒介。新光醫院感染科醫師黃建賢指出，老鼠的唾液、爪子與排泄物，都可能帶有漢他病毒與鉤端螺旋體等病原體。若接觸遭污染的水源或塵土，就可能增加感染風險；部分老鼠身上的跳蚤，甚至還可能傳播黑死病與地方性斑疹傷寒。

而外界近期最關注的漢他病毒，疾管署則表示，目前國內疫情仍屬低度流行，今年1至4月累計2例，與過去4年同期相同，沒有明顯升溫跡象。疾管署也提醒，最有效的預防方式仍是「防鼠三不」：不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃，同時做好環境清潔與垃圾封存，民眾無須過度恐慌。

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